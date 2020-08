Ariana Grande bate o recorde de Rihanna e se torna a artista mais ouvida no Spotify

CB Correio Braziliense

Algumas das músicas mais populares da multiartista no Spotify são: '7 rings' e 'Thank u, next' - (foto: AFP / Angela Weiss)

A cantora Ariana Grande se tornou a mulher mais ouvida na história do Spotify, que existe desde 2008. No momento, a cantora de Thank u, next está com 20,517 bilhões de reproduções registradas na plataforma. Antes, o posto era ocupado por Rihanna, cujo o último álbum, Anti, foi lançado em 2016.

Algumas das músicas mais populares da multiartista no Spotify são: 7 rings (2019) e Thank u, next (2019), cada uma com mais de um bilhão de streams. No tears left to cry (2018) também é um sucesso, com 896 milhões de streams, seguida de God is a woman (2018), com 595 milhões. Ariana, atualmente, é a quinta artista mais ouvida do Spotify, com 54,7 milhões de ouvintes mensais.

Sucesso

Esta é mais uma marca conquistada pela cantora de 27 anos que está sempre em colocações de destaque na Billboard e que, em fevereiro do ano passado, foi premiada com o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Pop com o projeto Sweetener (2018). Ainda em 2019, a cantora lançou o último álbum com inéditas: Thank u, next.

Ariana Grande repostou a publicação do perfil Chart Data no Instagram, e na legenda agradeceu aos fãs pela marca, e ainda citou Rihanna, de quem é fã. “Eu mal posso esperar para dar coisas novas para vocês ouvirem. Agora, a Rihanna pode por favor lançar seu álbum para pegar o recorde de volta e alimentar meus ouvidos ou…?”, escreveu, em referência à longa espera dos fãs pelo novo álbum de Rihanna, que adiou o lançamento algumas vezes.





Os últimos singles lançados por Ariana e as canções mais populares no perfil da cantora atualmente são: a participação em Rain on me, faixa do álbum Chromatica (2020) de Lady Gaga e a parceria com Justin Bieber em Stuck with U, ambas com mais de 2 bilhões de reproduções.



Relembre os grandes sucessos da cantora:

O primeiro álbum de estúdio, Yours truly foi lançado em 30 de agosto de 2013 e estreou no número 1 da Billboard 200, com vendas de 138.000 cópias na primeira semana. O álbum teve colaboração com os rappers Big Sean, Mika and Mac Miller e lançou os singles The way, Baby I e Right there.







Na sequência, em 2014, a cantora lançou My everything, segundo álbum de estúdio que emplacou os singles Problem, em parceria com Iggy Azalea; Break free, com a participação do DJ russo-alemão Zedd; Bang Bang, em colaboração com a cantora britânica Jessie J e a rapper estadounidense Nicki Minaj, Love me harder, com The Weeknd e por fim, o último single, One last time. Vendendo 169.000 cópias na primeira semana nos Estados Unidos, o álbum estreou na primeira posição na Austrália e no Canadá e também atingiu o top 10 de 20 países do mundo.







Dois anos depois, a cantora lançou Dangerous woman (2016). O primeiro single escolhido foi a canção homônima ao álbum, seguido por Into you, Side to side, renovando a parceria com a rapper Nicki Minaj, e Everyday, com o rapper Future. O álbum recebeu muitas críticas positivas: foi eleito pela Billboard, MTV UK e Complex um dos melhores álbuns de 2016. O trabalho vendeu 271 mil cópias mundialmente na primeira semana e estreou na segunda posição da Billboard 200. Hoje, conta com mais de 7 milhões de cópias e duas indicações do Grammy: Best Pop Vocal Album e Best Pop Vocal Performance.







Sweetener (2018) foi o álbum responsável por conceder o primeiro Grammy à cantora em 2019, como Melhor Álbum de Vocal Pop depois de 11 indicações, em diferentes categorias, durante a carreira. O álbum contou com a produção de Pharrell Williams e o primeiro single composto determinou o tom e o nome do álbum, Sweetener. Entretanto, a primeira faixa a ser lançada como single promocional foi No tears left to cry, seguida pela aclamada God is a woman e Breathin’, terceiro e último single do álbum.







O quinto e mais recente álbum de estúdio lançado por Ariana é Thank u, next (2019). O álbum foi criado e inspirado por temas pessoais, como a morte do ex-namorado, Mac Miller, e o término com o ex-noivo Pete Davidson. O álbum conta com os singles de sucesso Thank u, next (que ganhou videoclipe inspirado no filme Meninas Malvadas, de 2004) e 7 rings, que garantiram à cantora números consideráveis para torná-la a mulher mais ouvida no Spotify, o primeiro 1.150.336.510 e o segundo 1.224.623.217.