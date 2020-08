Apresentadora Mônica Nóbrega retoma antigo programa repaginado para internet

CB Correio Braziliense

O programa ainda não tem data de estreia, mas está previsto para ser lançado ainda este mês - (foto: Divulgação)

A apresentadora Mônica Nóbrega reestreia, ainda em agosto, o programa Viver em Brasília, que propõe interação, entrevistas sobre saúde, gastronomia do cerrado e outros temas referentes à capital. Desta vez, Mônica leva o projeto para as plataformas digitais. Uma das atrações do programa será o quadro Lifestyle, no qual personalidades da cidade, a bordo de um carro, circulam por Brasília.

O programa será gravado mensalmente e veiculado nas redes sociais de Mônica Nóbrega. No YouTube, a apresentadora chegou a alcançar 100 mil inscritos. Ainda não tem há data de estreia, mas o lançamento ocorrerá ainda em agosto.

Papo de quarta

A apresentadora também terá um quadro semanal publicado no Instagram e no YouTube chamado #papodequarta, no qual conversará com o jornalista Paulo Roque sobre diferentes assuntos em pauta no Brasil e no mundo.

Além disso, o público pode encontrar outras publicações nas quais a apresentadora gera conteúdos para terceira idade, sobre saúde e medicina, entrevistas e histórias de superação, entre outros.