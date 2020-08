'Totalmente demais': Hugo revela que quer comprar a revista nesta quarta (19/8)

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (19/8), em Totalmente Demais, Hugo revelará a Pietro e Lu que planeja comprar a revista Totalmente Demais para Carolina voltar ao posto de direção.



*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição



Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos



Tina discute com Anderson. Keyla e Tina compõem uma música para a apresentação na Balada Cultural. Guto ajuda Benê a se defender da provocação de K1 e K2. Lica confronta Marta. Tina recebe uma mensagem de um produtor musical interessado em seu trabalho. Lica e Clara fazem as pazes. Ellen anuncia a Bóris que aceita ser aluna do colégio Grupo. Jota comenta com Malu sobre a bolsa de estudos oferecida a Ellen. Benê conversa com Guto sobre Clara. Anderson descobre que Samantha armou para se encontrar com ele. Edgar confronta Bóris sobre a bolsa de estudos de Ellen.





Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos



Anna e Piatã preparam-se para acessar o galeão espanhol. Domitila, Benedita e Rosa se instalam no Rio de Janeiro, e Leopoldina tem um mau pressentimento. Elvira prepara a estreia de sua peça sobre Leopoldina. Sebastião publica uma falsa notícia sobre Dom Pedro, assinada por Libério. Thomas chega a Paraty. Thomas rende os grupos de Anna e Fred e exige saber onde está o galeão, usando Liu como refém. Domitila afirma a Chalaça que ninguém irá separá-la de Pedro. Ferdinando desiste de seu casamento e foge de Greta, que culpa Diara. Sebastião vê Matias com Luana. Fred, Liu, Jacinto e Hassam chegam ao navio, mas são atacados. Thomas consegue entrar no galeão com Anna, e Joaquim chega para resgatá-la. O navio pega fogo, e Anna e Joaquim ficam encurralados.





Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Cassandra pede a Hugo para lhe comprar uma revista, para que ela possa fazer sucesso. Hugo ensina a Gilda a receita da empada do Flor do Lácio. Fabinho vê novamente uma mulher parecida com Sofia e vai atrás dela, que consegue escapar. Hugo revela a Pietro e Lu que planeja comprar a revista Totalmente Demais para Carolina voltar ao posto de direção. Sofia visita Jacaré na prisão.





Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Paulo e Esther se desculpam um com o outro pelo beijo. Pereirinha encontra Tereza Cristina. Joana revela para o delegado Paredes que Íris e Alice serviram de álibi para Tereza Cristina em troca de dinheiro. Esther se encanta ao ver Paulo falando com Vitória. Celina conta para Beatriz que Esther voltará para casa, e a arquiteta decide esperá-la em seu prédio. Griselda, Amália e Vilma pensam na festa de casamento. Crô deseja fazer o videoclipe de Solange, e Baltazar reclama. Beatriz invade o apartamento de Esther, e as duas se enfrentam.





Chiquititas



Classificação indicativa livre



José Ricardo chega em casa e pergunta para Valentina onde está a filha. Desesperada, Valentina diz que a moça está descansando e é melhor não incomodá-la. O empresário acata a sugestão e sai da sala. No mesmo momento, Junior e Gabi chegam à mansão. Aliviada, Valentina pede para o rapaz levá-la até o quarto. No orfanato, Mili vai ao quarto de Sofia e observa a diretora dormir. A diretora acorda e pede para Mili pegar uma caixa que está dentro de sua gaveta. Ao abrir a caixa, Sofia dá um colar com pingente para Mili. No pátio, Vivi questiona Rafa se Mosca comentou algo sobre ela. Mili percebe que no pingente está escrito “Voltarei” e questiona Sofia sobre o que isso significa. A garota percebe que a diretora voltou a dormir. Sem resposta, a garota sai do quarto para não incomodá-la. No pátio, Cris demonstra a Vivi o quanto está furiosa sobre ela querer conquistar Mosca. Vivi fala à amiga que ela gosta de Mosca de verdade e que irá conquistá-lo. Ao anoitecer, Tobias se prepara para sair com Maria Cecília. Eduarda chega à loja e flagra o entregador e a filha conversando. Eduarda diz que não acredita que a filha trocou Junior por um moleque e funcionário do Café Boutique. Tobias escuta tudo atrás da porta. Todas as crianças estão dormindo, quando Ana acorda e percebe que tem uma ambulância em frente ao orfanato. A garota acorda as chiquititas e fala o que viu. Mili fica desesperada e logo pensa em Sofia. Na sala, os órfãos choram muito ao saberem da morte de Sofia. A chiquitita pega o livro que pediu para Sofia escrever o final da história da princesa Mirela. Ao abrir, a garota se depara com o seguinte recado: “Você que vai escrever o resto da história. Sempre te amarei, Sofia”. No quarto das meninas, Ana e Tati encontram Cris chorando. As duas pequeninas perguntam o que está acontecendo com a amiga. Cris diz que está chateada por todas as coisas que estão acontecendo e também por Vivi querer conquistar Mosca apenas para virar top. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen questiona José Ricardo sobre quem ele colocará na direção do orfanato Raio de Luz. A megera revela ao irmão que ela é a melhor opção. José Ricardo diz que Carmen não tem a menor paciência com crianças. Na cozinha, Carol elogia o colar de Mili. A pequenina revela que Sofia lhe deu o pingente antes de morrer e que acredita que a corrente tenha sido de seus pais. Na sala que era de Sofia, Carol acha o registro de Mili, que possuem poucas informações. Carol tenta animar Mili e sugere que busquem mais pistas. A ajudante e a órfã vão ao escritório de Junior para pedirem sua ajuda. Mili mostra ao rapaz o pingente que ganhou de Sofia e revela ao moço que pode ser uma pista que a levará até seus pais. Carol conta que a joia possui uma marca que pode indicar onde a peça foi feita e assim poderão descobrir quem comprou o colar. Vivi diz a Cris que ela precisa comer menos para perder alguns quilos. As duas chiquititas começam a discutir e as amigas tentam apaziguar a briga. Cris diz que só irá se acalmar se Vivi resolver esquecer Mosca. Junior descobre que a pessoa que fez o pingente faleceu, mas que a joalheria ainda existe. José Ricardo chega à sala de seu filho e ao notar o colar perde a fala. Ele pergunta ao filho onde Mili conseguiu o pingente. Junior revela que Sofia entregou à garota antes de morrer. O empresário fala ao filho que conhece algumas joalherias e que ele pode resolver isso. Furiosa, Eduarda questiona a filha se todos da empresa já sabiam do seu relacionamento. Maria Cecilia diz que eles são discretos. Eduarda, que acha que a filha namora Beto, diz que não irá tolerar um subordinado do Café Boutique como genro. José Ricardo entra na sala de Junior e começa a procurar o pingente de Mili nas coisas do filho. Junior flagra o pai. O empresário diz que estava procurando alguns documentos e sai da sala. Rafa fala a Mosca que ele foi bobo em não ter escolhido Vivi como sua namorada. Junior vai até a joalheria para ter informações sobre o pingente de Mili.





Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Roberta e Josefina ficam intrigadas com a convocação pois não imaginam qual será o assunto. Antônio conta para Regina que perdeu a esposa e a filha em um acidente aéreo.

Roberta nega todas as acusações de Diego. Jerônimo pede a seu corretor na bolsa que lhe envie uma carta dizendo que devido a investimentos equivocados perdeu todo seu dinheiro. Josefina insiste com Roberta para que obrigue Diego a desdizer tudo que afirmou. Josefina não só pensa que Roberta é uma idiota por ter acreditado em Diego como obriga a filha a levar a cabo seu plano para seduzir Matias e garantir o futuro delas. Matias chega em casa completamente bêbado e Josefina obriga Roberta a seduzi-lo. No dia seguinte, Gonçalo entra no quarto da filha e fica furioso ao vê-la na cama com Matias. Josefina finge indignação e Matias, muito constrangido, diz que está disposto a assumir as consequências. Jerônimo pergunta a Renata o que ela procura em um homem e se seria capaz de viver em uma fazenda. Renata responde que se fosse com ele iria imediatamente. Regina decide assumir um compromisso com Antônio e ele decide contratar um detetive para investigar a vida e o paradeiro de Josefina. Constanza leva Renata para viver com ela e Honório e assim poder protegê-la de Josefina e Roberta

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

Benjamin diz para Isabela que é inocente. André encontra o brinquedo do filho de Zoe na casa de Estela. Ricardo recebe o auxílio de Ariela. Susana diz que vai para o Brasil. Gideon diz que Adriano é confiável. Ricardo oferece Greta para Stefano. Brenda é flagrada por Melina tentando romper o sistema. Débora estranha a aproximação dos pais com Adriano. César tenta se esconder dos soldados. Isabela não concorda com as palavras de Benjamin. Felipe segue para a delegacia. Zoe ora a Deus. Adriano despista Débora. César consegue entrar na empresa Gudman. Brenda ataca Melina. César briga com um soldado. Brenda tenta desligar Melina. Guto diz que André prendeu Estela e Talita. Débora procura por Gideon e Tamar. César leva a melhor contra o soldado. Brenda tenta desligar Melina. Felipe procura por Estela e Talita na delegacia. André as amedronta. Ricardo e Stefano se encontram com Greta e Ariela. Alan beija Débora. Brenda consegue desligar Melina. César ataca outro soldado e segue na direção de Benjamin. Greta se assusta ao perceber as intenções de Stefano. Felipe pede para falar com o filho. André ameaça Estela e Talita. Enquanto fala com Isabela, Benjamin é surpreendido com a chegada de César. Alan e Débora se assustam com o alarme. Ricardo escuta o sinal sonoro e avisa que Benjamin não pode fugir.