Confira obras que seriam censuradas com o novo projeto de lei da CLDF

O nascimento de Vênus seria uma das obras proibidas - (foto: Frans Vanderwalle/CB/D.A Press)

Foi aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.958/18. O PL proíbe manifestações artísticas e culturais com "teor pornográfico" ou vilipêndio a símbolos religiosos em espaços públicos do DF.

O presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB), é o responsável pelo texto que associa, como teor pornográfico, "expressões artísticas ou culturais que contenham fotografias, textos, desenhos, pinturas, filmes ou vídeos que exponham o ato sexual e a performance com atrizes ou atores desnudos". E, no caso dos símbolos religiosos, "elementos, objetos cultuados pelas diversas matrizes religiosas que representam o sagrado e a fé de seus seguidores".

Seguindo as definições, o Correio separou 12 trabalhos importantes para a História da Arte que, a partir da aprovação do projeto em segundo turno e da sanção pelo governador, estariam proibidos de serem expostos em Brasília.

Vênus de Willendorf



Obra Vênus de Willendorf (foto: Reprodução/Internet)



Considerada uma das primeiras obras da História da Arte, Vênus de Willendorf ou Mulher de Willendorf tem estimativa de ter sido feita entre 28 mil e 25 mil anos antes de Cristo e o autor é desconhecido. Ela seria proibida por ser uma escultura de uma mulher nua, mesmo tendo significado ligado a fertilidade. A obra, inclusive, foi apagada do Facebook por conter nudez. A escultura está exposta no Naturhistorisches Museum, na Áustria

O Nascimento de Vênus, Sandro Boticelli (1485-1486)



A representação artística da figura mitológica romana é uma das obras seminais da História da Arte. A pintura está exposta na Galleria degli Uffizi, em Florença na Itália.

David, Michelangelo (1501 - 1504)



David de Michelangelo (foto: Galleria dellAccademia, Florença)



Mais uma escultura que seria proibida por conta da nudez. David é uma das principais obras do artista italiano Michelangelo. A obra é uma representação do homem perfeito para o renascentista e David é representado completamente nu. A escultura está localizada na Academia de Belas Artes, na Itália.

Les demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso (1907)



Quadro Les Demoiselles d'Avignon (foto: Pedro Ibarra/CB/DA Press)



Uma das mais conhecidas obras de Pablo Picasso e representativa para história do movimento cubista, Les demoiselles d'Avignon é uma representação desconstruída de prostitutas da cidade de Avinhão na França. Por mais que não seja explícita, a imagem apresenta mulheres nuas. O quadro está exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

Hospital Henry Ford, Frida Kahlo (1932)

Tela Henry Ford Hospital, da artista plástica Frida Kahlo. (foto: www.wikipaintings.org/Reprodução)



A pintura de Frida Kahlo é sobre um aborto espontâneo que a artista sofreu. A pintura está no Museo Dolores Olmedo, na Cidade do México.

Ritmo 0, Marina Abramovic (1974)

Foto da performance Ritmo 0 de Marina Abramovic (foto: MoMA/Divulgação)



A performance de Marina Abramovic, que chocou ao apresentar como as pessoas reagem ao poder, teria que sofrer alterações se fosse reapresentada em Brasília. Com objetos dispostos numa mesa, a performer propõe que os espectadores façam o quiserem com ela, entre o disponível para ser usado pelos participantes estão tintas, tesouras, facas e até uma arma carregada. O problema da performance está no resultado, quando foi apresentada pela primeira vez, Marina Abramovic terminou nua, o que seria proibido. A apresentação se deu no MoMA.

O Homem Vitruviano, Leonardo Da Vinci (1490)

Desenho Homem Vitruviano (foto: Reprodução/Internet)



Entendido como um estudo de Leonardo Da Vinci, O Homem Vitruviano é uma imagem de um homem em posições diferentes sobrepostas. Também com escritos nas laterais, a obra está exposta na Gallerie dell'Accademia, em Veneza, na Itália.

A Origem do Mundo, Gustave Courbet (1866)

Pintura A Origem do Mundo de Gustave Courbet (foto: Gustave Courbet/Reprodução)



Com nome que faz referência ao nascimento, a obra é uma pintura realista da vulva de uma mulher. A pintura foi um pedido do diplomata turco otomano Khalil-Bey a Courbet. A requisição era da representação mais crua do feminino e, por isso, a obra é tão explícita. O quadro faz parte do acervo do Museu D’Orsay, em Paris, na França.

O Beijo, Auguste Rodin (1882-1889)

Escultura O beijo, de Auguste Rodin (foto: Emmanuel Dunand/AFP)



Inspirada no amor vivido entre Rodin e Camille Claudel, a obra apresenta dois amantes nus se beijando. A escultura se adequaria na proibição pelo nu, mas também poderia ser interpretada como vedada pelo trecho da lei que fala sobre representação de ato sexual. A escultura faz parte do Musée Rodin.

Cristo Crucificado, de Diego Velázquez (1632)

Quadro Cristo Crucificado de Diego Velásquez (foto: Reprodução/Internet)



A primeira arte da lista que não possui nenhuma nudez ou ato sexual, Cristo Crucificado é uma representação realista em pintura da crucificação de Jesus Cristo. A obra poderia ser interpretada na lei no que diz respeito a religião. Grande parte do movimento da arte sacra poderia se enquadrar como proibido por esta lei. A obra está no Museo del Prado, em Madrid, na Espanha.

Guardiões do Lago Paranoá, Kazuo Okubo (2014)



Guardiões do Lago: Calendário lançado com fotos de atletas, artistas e ecologistas nus chama atenção para degradação do Lago Paranoá. (foto: Kazuo Okubo/Casa da Luz Vermelha)



A série de fotografias que apresenta pessoas que usufruem do Lago Paranoá, em Brasília, seria proibida na própria cidade por retratar o nu. A obra fotográfica, que tem intenção de mostrar os corpos de frequentadores do lago, esteve em exposição em galerias do DF e fala diretamente com o público de Brasília.

Construção da fé, Rubem Valentim

Exposição de Rubem Valentim -- Construção e fé. (foto: Alex Amaral/Divulgacao)



Outro artista brasileiro que teria boa parte das obras proibidas na capital é Rubem Valentim. O construtivista tinha no trabalho quadros e esculturas que conversam com o sincretismo religioso e mistura símbolos cristãos com religiões de matrizes africanas.



