Mãe de Cauan testa positivo para o coronavírus, enquanto cantor segue em UTI

CB Correio Braziliense

(foto: Be Change/ Divulgação)

Em boletim divulgado pela assessoria, na manhã desta quarta-feira (19/8), o estado de saúde do cantor Cauan, dupla de Cleber, “mantém-se estável”. O sertanejo ainda está sob tratamento de oxigenoterapia contínua e, com pelo menos, 60% do pulmão comprometido.

Depois do pai, João Máximo, testar positivo, o resultado da mãe do cantor, Shirlei Máximo, confirmou que ela também está com coronavírus, conforme nota no Instagram de Cauan publicada nesta quarta-feira (19).

Segundo a equipe médica da UTI, os exames laboratoriais não identificaram mudanças significativas no cantor desde o último boletim, divulgado na terça-feira (18/8) à noite. Além disso, foi solicitada pelo médico, uma nova tomografia para ser realizada nos próximos dias.

Apesar de ter testado positivo, João Máximo segue os tratamentos em casa. Shirlei Máximo, entretanto, testou positivo e, segundo o comunicado do Instagram, está “passando por exames e avaliação médica neste momento”.

Em nota, os amigos agradeceram o carinho pelo cantor. “Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas, o que é importante para a recuperação dele”, escreveram.

Após sentir sintomas comuns ao novo coronavírus na semana passada, Cauan foi internado em um hospital de Goiânia, na sexta-feira (12/8).