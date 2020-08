'Fina Estampa': Tereza Cristina flagra Pereirinha tentando abrir seu cofre nesta quinta (20/8)

CB Correio Braziliense

Nesta quinta-feira (20/8), em Fina Estampa, Tereza Cristina flagrará Pereirinha tentando abrir seu cofre. No mesmo episódio, Celina afirma que Vitória irá morar com Pedro Jorge, assim que Esther perder a guarda da menina. Confira o resumo das novelas



Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos



Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos de Ellen, e Malu se irrita. Anderson aceita ajudar Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a Bóris que, caso aconteça algo a Ellen, processará o colégio Grupo. Clara desconfia dos sentimentos de Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo de seu treinamento com Guto e Benê, que conseguem se apresentar em público. Lica e Clara ajudam Keyla e Tina. Lica estranha o comportamento de Clara. Ellen conta para a família que aceitou mudar de colégio. Mitsuko garante a Malu que não permitirá que Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara.





Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Anna e Joaquim conseguem deixar o navio em chamas, mas acreditam que Thomas não tenha conseguido escapar com vida. Greta se desespera por ter sido abandonada. Matias garante a Idalina que quer se vingar de Sebastião. Dom Pedro ordena o fechamento do jornal de Libério, acusado de conspiração. Domitila usa um disfarce para ir ao encontro de Dom Pedro. Greta volta a envenenar Wolfgang. Dom Pedro não resiste a Domitila. Diara acusa Greta de ser a causadora do mal-estar de Wolfgang e a expulsa de casa. Bonifácio conforta Leopoldina. Em transe, Piatã descobre como chegar à aldeia das índias icamiabas. Joaquim elabora um plano para levar Anna e Piatã à aldeia em segurança.





Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Sofia revela a Jacaré como sobreviveu ao acidente e sugere que ele a ajude a roubar o cofre de sua casa. Fabinho diz a Germano que acredita que Sofia possa estar viva. Wesley afirma a Montanha que está se sentindo recuperado. Montanha flagra Rosângela com Florisval. Sofia consegue um advogado para libertar Jacaré. Hugo convida Carolina para a festa do lançamento da capa de Eliza na revista Totalmente Demais. Hugo revela que é acionista majoritário da revista e anuncia a volta de Carolina como diretora de redação, em substituição a Lorena.



Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Beto Junior chega ao prédio de Esther, e Beatriz avisa que está no apartamento da rival. Zuleika fala para Dagmar que é noiva de Wallace. Juan Guilherme diz a Letícia que mandará Chiara de volta para a Itália se ela estiver curada. Esther pede para Paulo deixá-la conversar com Beto Junior na Fio Carioca. Beatriz implora para ver Vitória. Daniel grava Solange cantando. Celina afirma que Vitória irá morar com Pedro Jorge, assim que Esther perder a guarda da menina. Esther afirma a Guaracy que lutará para provar que Vitória é sua filha. Tereza Cristina flagra Pereirinha tentando abrir seu cofre.





Chiquititas



Classificação indicativa livre





O joalheiro (Miguel Brepas) revela ao rapaz que a joia foi feita por seu avô e mostra a assinatura que ele sempre fazia nas peças. O homem diz ainda que todos os documentos que eram de seu avô foram perdidos em um incêndio. No orfanato, Carol tenta tranquilizar Mili e diz que ela precisa ser paciente. Junior chega ao local e conta sobre o ocorrido. No pátio, Junior e Carol imaginam como Mili pode ter sido abandonada no orfanato. No Café Boutique, Leticia chama os amigos de malucos por quererem fazer Tobias aparentar ser rico para enganar Eduarda. A socialite entra na loja e pede para conversar com Beto. Eduarda diz que ele não é o tipo certo para sua filha e que não autoriza o relacionamento. Carmen comunica aos órfãos e funcionários que será a nova diretora do orfanato Raio de Luz. Carmen pede para que todos se reúnam mais tarde para poder ditar as novas regras do local. No quarto, as chiquititas não acreditam que Carmen será a nova diretora. Os garotos temem que Carmen veja o quadro que está na sala. A megera pede para que todas as crianças formem uma fila para falar sobre as novas regas. Na mansão da família Almeida Campos, José Ricardo pergunta a Junior se ele conseguiu alguma informação sobre o pingente. O rapaz diz que infelizmente todos os registros da joalheria foram perdidos em um incêndio. Carol chega em casa e conta para Leticia sobre os novos acontecimentos no trabalho. A ajudante diz à amiga que não sabe até quando poderá ficar no lugar com a nova direção, mas fará de tudo para cumprir o que Sofia lhe pediu. Mili acorda as chiquititas e todas vão para o quarto dos meninos para pensarem em um plano contra Carmen. Mili diz aos amigos que eles precisam ficar mais unidos para tirar Carmen do cargo de diretora. Carmen inspeciona tudo de perto. Mosca dá o sinal para Vivi distrair Carmen. O garoto pede de uma maneira bem educada para ir a cozinha beber água. A megera se enche de orgulho ao pensar que todos estão mudando o comportamento com suas novas regras. Ao chegar à cozinha, Mosca procura a chave que abre a caixa de remédios. O pequenino consegue abrir a caixa e pegar um laxante. No orfanato, Carmen pede para Chico servir as crianças. As crianças reclamam da comida e Carmen diz que elas precisarão se acostumar com o novo cardápio. Mosca dá um novo sinal para que Mili distraia a megera enquanto ele passa o laxante para Pata. A chiquitita coloca o medicamento na comida de Carmen. Maria Cecília e Beto se preparam para fingir uma briga. Eles simulam uma discussão na frente de Eduarda, que observa. Para dar mais realidade na cena, Beto dá um selinho em Maria Cecília. No orfanato, Carmen dá aula de etiqueta para as crianças. Os órfãos fingem que irão adorar a aula. A nova diretora começa a sentir fortes dores na barriga e corre para o banheiro. Carol chega ao trabalho e as crianças contam o que fizeram. No Café Boutique, Tobias e Clarita não concordam com a atitude de Beto. Carmen finge que nada aconteceu e continua com a aula de etiqueta. Porém, ao olhar seu retrato desfigurado na parede do orfanato, a vilã fica furiosa.





Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos



Depois da encenação preparada por Josefina, ela tem certeza que Gonçalo nunca a abandonará quando souber que vai ter um neto e também não duvida que ele obrigará Matias a se casar com Roberta. Roberta critica Diego por ter contado toda a verdade a seu pai, pede a ele que se retrate e promete lhe dar o cargo de Renata na empresa já que em breve será a dona. Matias suplica a Renata que volte com ele. Gonçalo entrega a Regina a doação para sua instituição. Josefina, por sua vez, está decidida a fazer algo para que Regina desapareça de sua vida para sempre. Renata deixa a casa de Adriana para viver com seus tios. Agatha pede a ela que nunca desampare sua filha. Josefina descobre que Jerônimo é meio-irmão de Rafael e se pergunta por que ele não contou a ninguém que seu irmão morreu. Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias e converse com ele, pois está muito deprimido. Adriana aceita se aproximar de Matias e o convence a ir com ela ao cinema. Agatha sabe que tem pouco tempo de vida, pede a Honório que não a abandone e confessa que é sua filha.





Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Felipe questiona a atitude de André. Isabela diz que quer fugir com Benjamin. ngela desconfia de Natália. Benjamin percebe que Isabela está fingindo e foge da prisão com César. Adriano descobre que Débora matou seus pais. Tamar o apoia. Zoe diz que vai se entregar para salvar Estela e Talita. Benjamin conta que Glória morreu e Adriano avisa que ficará na Nova Babilônia para tentar deter Ricardo. Natália e Jonas convencem Zoe a não se entregar. Adriano manda os amigos fugirem. César leva explosivos para a fuga. Ricardo fica furioso ao saber que Benjamin fugiu. César acerta um soco em Adriano como parte do plano. ngela reclama de Jonas. Felipe é sincero com André e diz que ele não é mais seu filho. Estela e Talita se desesperam na prisão. Greta encontra Adriano desmaiado. Benjamin, Brenda e César explodem os túneis de acesso à Nova Babilônia e fogem com Gideon e Tamar. Ricardo humilha Isabela. Adriano mente para Greta. Ricardo diz ter ódio de Benjamin. Bárbara pede demissão do telejornal. Jamal e Soraya ajudam na fuga de Benjamin e os amigos. Stefano sugere que Ricardo seja implacável com os rebeldes.