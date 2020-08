Sessão da Tarde: 'Shrek terceiro' é exibido nesta quinta-feira (20/8)

CB Correio Braziliense

Shrek tem a responsabilidade de encontrar um herdeiro para o trono de Tão Tão Distante - (foto: DreamWorks/Divulgação)

Shrek, Fiona, o Burro e o Gato de Botas serão os protagonistas da Sessão da tarde desta quinta-feira (20/8). Shrek terceiro, que como diz o nome é o terceiro filme do ogro, é dirigido por Chris Miller , com co-direção de Raman Hui.

O enredo começa com a morte inesperada de Harold, rei de Tão Tão Distante e pai de Fiona. Com a surpresa, cai no colo de Shrek a responsabilidade de assumir o trono do reino. Sem a mínima experiência e nenhuma vontade de governar o território, o ogro junto dos amigos entra em uma aventura para encontrar uma pessoa mais adequada para assumir o reinado de Tão Tão Distante.