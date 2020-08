Gaúcha Julia Gama é eleita Miss Brasil 2020

CB Correio Braziliense

A vencedora do Miss Brasil 2020 foi anunciada: é a gaúcha Julia Gama. O resultado foi divulgado via redes sociais nesta quinta-feira (20/8). Devido à pandemia do novo coronavírus, a coroação teve que ser diferente este ano. Só estava presente a Miss Brasil 2019, Júlia Horta, nada de plateia, nem das outras candidatas. Todas as etapas do concurso também foram feitas de forma virtual.



A nova miss Brasil tem a missão de representar o país no Miss Universo, que ocorre no início de 2021, nos Estados Unidos.

Julia Gama nasceu em Porto Alegre e hoje mora na China. Em seu primeiro discurso, falou de inclusão. "Aos brasileiros, quero dizer que e uma honra assumir. Desejo dialogo e inclusão, mais pontes e menos muros"

Julia é poliglota, fala português, espanhol, inglês e mandarim. No seu discurso, usou as quatro línguas e suas habilidades linguísticas chamaram atenção nas redes sociais.





