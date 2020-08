Talk show, com quatro horas de duração, celebra Raul Seixas, morto há 21 anos

CB Correio Braziliense

Há 21 anos, a música popular brasileira perdia um dos seus expoentes, com a morte de Raul Seixas. Desde então, o roqueiro baiano nascido em Salvador, transformou-se num mito que é reverenciado por fãs de todo o país. Em Brasília, onde há um expressivo número de seguidores do Maluco Beleza, desde 1994, o coletivo Novo Aeon promove a Passeata Anual de Raul Seixas, que tem como referência evento semelhante ao que ocorre, sempre no dia 21 de agosto em São Paulo.

Aqui na capital, a celebração embora tenha o mesmo nome da que ocorre na capital paulista, tem outra característica. “O tributo que fizemos a Raul, nas cinco edições anteriores, sempre foi num local fixo. Entre 2013 e 2018, ocupamos a Praça do Cebolão, no Setor Bancário Sul; e, em 2019, a Praça da Torre de TV”, lembra Pedro Wolf, um dos organizadores.

“Este ano, por causa da pandemia, atentos às recomendações das autoridades da área da saúde, vamos lembrar do nosso ídolo com um talk show, intercalado por informações sobre a trajetória e imagens de Raul, em programação on-line, hoje, das 18h às 22h”, acrescenta.

Músicas do repertório de Raul Seixas serão interpretadas por Ricardo Kabula, Brenda, Shaw, Aurélio Pedro, Mariano Camelo, Edivaldo Brito, Bruno Z, Eduardo Nunes, Cazela, Vitoriano Roberto e The Monster. Haverá também a elaboração de um grafite por Podro Mog. “Há, ainda, a possibilidade de apresentarmos um vídeo criado pela Dj Vivi Seixas, filha do Rei do Rock brasileiro”, anuncia Pedro Wolf. Do coletivo Novo Neon fazem parte, ao lado dele, Rosana Sarkis, Luciano Bigtli, Valério Guilherme e Ricardo Retz.