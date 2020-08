Gusttavo Lima pede que internautas parem de usar seu nome para assustar crianças

BY Bruna Yamaguti*

(foto: Objetiva Comunicação/Divulgação e Reprodução/Twitter)

O cantor e compositor Gusttavo Lima usou as redes sociais para manifestar, com bom humor, sua indignação com os vídeos que viralizaram na internet usando o seu nome. Neles, crianças se assustam e choram ao escutarem alguém gritar a frase “olha o Gusttavo Lima!”.

Após ter acesso aos vídeos, o cantor escreveu em seu perfil no Twitter:

"Ô gente, pelo amor de Deus... Para de assustar as crianças usando meu nome, vou te falar viu”, e completou argumentando: “As crianças gostam de mim, gente”, com uma foto na qual ele aparece abraçando uma garotinha, vestida com uma camiseta que estampa o rosto do cantor sertanejo.



As crianças gostam de mim gente ????

Ceis ficam assustando, mudando a entonação de voz !! Ohhh vou te falar hahah pic.twitter.com/QePvbHzDCI — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

O gente pelo amor de Deus... Para de assustar as crianças usando meu nome, ei vou te falar viu!!! ???????? — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

Os internautas, por outro lado, se divertiram com os vídeos e alguns brincam que Gusttavo Lima é o novo “bicho papão”. O cantor afirmou que, quando criança, tinha pavor do chupa cabra, e que agora havia se tornado refém do próprio medo.



O próximo bicho papão pode entrar gusttavo lima pic.twitter.com/y2a4cKwsu4 — bea (@slownormani) August 19, 2020

Na minha época morria medo do tal do CHUPA CABRA, hoje virei refém do meu próprio medo kkkkk — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

E não foram só as crianças as vítimas da brincadeira. Nem mesmo os cachorros escaparam: