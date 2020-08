Poeta brasiliense lança e-book inspirado na rotina de moradores da cidade

CB Correio Braziliense

O poeta e escritor Pedro Marra - (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Inspirado no cotidiano da população brasiliense, o escritor Pedro Marra, de 24 anos, lançou, ontem, a versão digital da obra Prosando com a poética. O livro, divulgado pela editora Reflexos, está disponível exclusivamente pelo site da Amazon.

A literatura foi, anteriormente, lançada em 2017, no dia do aniversário do autor. Para Pedro, a versão digitalizada da obra é de extrema importância para fomentar as criações da classe artística. “Temos ferramentas cada vez mais necessárias, e quase que obrigatórias. Fico feliz em poder divulgar minha obra desta forma. A novidade é que fizemos uma capa diferente do livro em papel, e consegui ter uma percepção mais madura dos meus versos estando um pouco mais velho”, comemorou o escritor, em comunicado enviado à imprensa.

A proposta de Prosando com a poética é dar vida a personagens fictícios e, segundo o artista, o livro foi escrito para que os leitores se identificassem com a rotina dos intérpretes. “A identificação do público será com o cotidiano de trabalhadores que pegam transporte público até aos que querem relembrar as brincadeiras da infância”, comentou.

A obra é uma grande homenagem à história da capital federal e a pluralidade de temas que envolvem a cidade é referência para a criatividade de Pedro. “Reforço o amor que temos pela natureza, por ser criança, o amor pelas pessoas, e também por Brasília. Homenageio a minha cidade na poesia Meu eiXÃO, por exemplo“, concluiu o autor.



Serviço

Prosando com a poética, disponível pelo site Amazon. O valor da obra é R$ 5,99.