Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (24/8)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

Segurança

Data estelar: Marte e Saturno em quadratura; Lua cresce em Escorpião.

Considerando que a existência humana entre o céu e a terra é frágil, porque somente uma fina camada de atmosfera nos defende do vazio, a busca de segurança é legítima, desde que não se pretenda uma blindagem total. Não existe segurança absoluta, nem a respeito do que pode ameaçar a existência, nem tampouco em torno dos movimentos que fazemos para realizar nossos anseios. Contudo, isso não significa que devamos existir no vazio da insegurança, nós podemos tomar medidas pertinentes e razoáveis de precaução. Estar em segurança e sentir-se seguro são, também, medidas diferentes, pois, enquanto a primeira depende de esforços individuais, a segunda se fundamenta em sermos integrados a uma comunidade de pessoas interdependentes que confiam umas nas outras, e que, se mobilizará em conjunto para se defender.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

A alma sorteada para tomar as atitudes que ninguém quer foi a sua, e só resta seguir em frente, apesar das críticas e da falta de apoio. Não importa, o tempo está ao seu favor e, inclusive, não há como voltar atrás.

TOURO(nascimento entre 21/4 a 20/5):

Este não é um momento no qual algo interessante poderia surgir de um confronto aberto e direto, por isso, melhor driblar, evitar e contornar, mesmo que se o que vier a acontecer fira seus princípios mais íntimos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Um dia de cada vez, um passo após o outro, e muito boa vontade para ir fazendo os ajustes pertinentes a cada caso, o tempo inteiro. Assim, você passará por este momento da vida e sua alma será vitoriosa. Isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

As dificuldades das pessoas que significam algo a você são tidas como próprias, e isso evoca uma resposta solidária de seu coração. No entanto, talvez ainda não seja hora de tomar alguma atitude concreta a respeito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Enquanto continue não sendo possível emplacar os assuntos que mais lhe interessam, siga pelo caminho seguro, repetindo tudo que dava certo outrora, mesmo que você não confie mais nisso nem tampouco faça você vibrar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

É tudo incerto e, por isso, a alma se apoia nas incertezas para nutrir a ansiedade, já que parece mais fácil imaginar um futuro terrível do que um panorama amplo no qual você possa criar uma vida maior e melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Os desentendimentos de outrem podem acabar beneficiando seus planos. Por isso, tome distância e observe os acontecimentos, sem tentar contemporizar nem aliviar a barra de ninguém. Deixe tudo acontecer livremente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Está tudo dando muito mais trabalho do que você imaginou, porém, agora só resta seguir em frente, porque voltar atrás traria ainda mais trabalho e seria contraproducente. Ofereça seu melhor e siga em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Aquilo que precisa ser feito não é o que você faria, porém, nesta parte do caminho seria sábio você se orientar pela necessidade e não pelos seus desejos. A vida requer alguns sacrifícios, de vez em quando.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

O que você quer fazer não é nada do que as pessoas aconselham você fazer. Agora, por isso, você terá de resolver o dilema íntimo sobre se seria mais sábio persistir nos seus intentos ou dar margem aos conselhos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Meça com sabedoria a resposta que as pessoas dão às suas intervenções, para não mexer em vespeiros que seria melhor deixar quietos. Agora não é hora de fazer nada de que você espere resultados fabulosos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

A segurança que busca não será encontrada repetindo o que deu certo outrora, mas, paradoxalmente, se lançando ao futuro com vibrante espírito de aventura. Nada mais será como antes, nunca mais. Espírito de aventura.