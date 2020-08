Rindo há quase duas décadas

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Roberta Pinheiro

Ao contrário do ditado popular, os “meninos do G7”, como eles mesmo se chamam, completam 19 anos com carinha de 38. “Os 19 anos nos deram a maturidade e a inteligência de adaptar-nos rapidamente e continuar nossa missão, mas, também, Rodolfo perdeu cabelo, Felipe botou cabelo e Fred continua praticamente igual”, conta o ator e humorista Rodolfo Cordón. Com eles, nem uma pergunta da entrevista passa sem um toque de humor. “Nosso trabalho é alegrar o maior número de pessoas possível, e se der, colocar uma reflexão aqui e acolá, tudo suave, com carinho e muito álcool gel”, define Cordón.

Neste ano, o grupo brasiliense comemora quase duas décadas de carreira. Para celebrar, Rodolfo, Felipe Gracindo e Frederico Braga prepararam o Festival de Aniversário do G7 — TEATRIN, no espaço Arena Drive, no estacionamento ao lado do Ginásio Nilson Nelson. Por ali, alguns clássicos da companhia foram apresentados, como o Manual de sobrevivência ao casamento. Agora, até domingo, o público brasiliense pode acompanhar a ‘primeira comédia coaching do Brasil, agora mais do que nunca… Autoajude-se’, além da matinê com o Cine teatro da peça Cidadão avião.

“Foi um desafio adaptar os roteiros de nossos espetáculos para o formato drive-in, principalmente a parte em que a plateia subia ao palco e participava conosco, uma de nossas características mais marcantes. Mas nós somos um grupo de artistas empreendedores e, por isso, desafio para nós é combustível criativo”, conta Cordón. Os atores e humoristas não temem mudanças, novos cenários, outras possibilidades. “A única coisa que não muda na vida é a mudança”, pontua Cordón.

O grupo reconhece o profissionalismo e a maturidade que ganharam no decorrer de cada apresentação — são mais de trinta espetáculos apresentados, entre eles um dos grandes sucessos Como passar em concurso público, visto por mais de um milhão de pessoas. No entanto, com trabalho, persistência, criatividade e bom humor, elementos considerados os valores da companhia, segue transformando o simples do cotidiano em espetáculo de humor. Mesmo em tempos de pandemia. “Nos momentos mais difíceis é quando precisamos relaxar, respirar fundo, deixar os problemas de lado e buzinar bastante no TEATRIN, o Festival de 19 anos do G7 que acontece agora no Arena Drive In, localizado no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson. Compre logo a vaga do seu carro que antecipado é mais barato e venha espantar a tristeza e o mau humor, relaxar o espírito e quem sabe, refletir um pouquinho também”, convida o ator.