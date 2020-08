Com álbum novo e live, Rodrigo Suricato prepara projeto ambicioso

PI Pedro Ibarra*

Em pouco mais de 5 anos nos holofotes, Rodrigo Suricato já pode se considerar como um músico maduro no mercado. De uma boa passagem no Superstar, conquistando o terceiro lugar, aos vocais do Barão Vermelho, o artista agora alcança a liberdade na carreira e com ela prepara um projeto de um passeio por este repertório que o fez famoso e que o fez o músico que é atualmente.

E para dar o pontapé inicial nesta empreitada, Rodrigo prepara uma live este domingo (23/8) às 18h no canal oficial da banda Suricato. “É uma super produção, já está sendo quase um desperdício chamar de live, porque live agora é meio coisa do passado, as pessoas vão ter acesso a gravação ao vivo de um projeto, seria equivalente a gravação de um DVD, vai ser um projeto audiovisual que vai ganhar as plataformas em breve”, explica o músico.

Será uma apresentação ao vivo, no formato on-line, de 15 músicas que passam desde o início da Suricato, chegam em Barão e ainda apresentam o disco mais novo de Rodrigo, Suricateando, lançado na última sexta-feira (21/8). “Essa live vai simbolizar a reunião do meu repertório principal, músicas que gravei como banda e sozinho no formato que eu desenvolvo há 4 ou 5 anos que é o one man band”, afirma o músico que estará completamente sozinho como intérprete e instrumentista na gravação.

Além de um projeto musical, o que Rodrigo está fazendo é uma apresentação ao vivo da própria emancipação. “A minha principal mudança foi assumir a liberdade do meu trabalho, eu posso estar com pessoas ou posso estar sem ninguém”, conta. O música coloca como principal foco ser livre e feliz com o que faz, dependendo apenas de si próprio para toca a carreira. “Eu não optei pelo difícil caminho de viver de arte no Brasil para ser infeliz dentro da minha própria casa”, pontua o artista.

Revirando o Baú

Um dos motivos da live ter sido marcada é a divulgação do disco Suricateando. Lançado esta sexta, o álbum tem 7 releituras de músicas que marcaram a de alguma forma a vida de Rodrigo Suricato. Estão disponíveis versões como Talismã, de Leandro e Leonardo; Cigana, do Raça Negra; e Volta pra mim, do Roupa Nova.

“Foi um projeto que eu reuni durante a quarentena, mas algumas canções eu já tocava aqui em casa, quando eu reunia amigos, tenho muito carinho por elas então resolvi roubá-las pra mim”, lembra Suricato. “Como essa quarentena revirou um pouco mais a cabeça de todo mundo e todos estavam um pouco mais com a família, ficou o momento ideal pra lançar esse trabalho”, completa.

Suricato



O projeto que começou em 2009, mas colocou Rodrigo nas Tvs de todo Brasil no Superstar 2014, levou Grammy Latino e é o motivo dle carregar o nome que carrega não acabou. Na verdade o vocalista é a banda Suricato.

“Eu montei o trabalho Suricato pra que ele tivesse como principal bandeira a liberdade de ser e estar o que quiser”, comenta o cantor. “Eu peguei o caminho mais difícil que é comunicar para as pessoas que eu sou o cérebro do projeto Suricato e ir em busca da minha felicidade”, explica. Durante todos esses anos 12 músicos rodaram pela banda e fizeram toda a trajetória que tornou a banda e Rodrigo o que são hoje.