'Totalmente demais': Germano encontra com Sofia neste sábado (22/8)

Em Totalmente Demais, neste sábado (22/8), Eliza irá dizer para Germano que viu uma menina parecida com Sofia. Germano conta a Lili que Eliza também viu Sofia, e avisa que Jacaré está livre. Germano encontra Sofia, que finge ter perdido sua memória. Confira os resumos:



Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Leopoldina encontra Domitila no Paço. Greta provoca Diara e acerta com Egídio a transferência da cunhada para um convento. Sebastião decide usar Idalina para punir Matias. Cosette se hospeda na taberna e escolhe Elvira como camareira. Patrício conta para Domitila sobre o passeio que Dom Pedro fará com Leopoldina. Greta confessa seus crimes a Wolfgang. Para defender Leopoldina, Dom Pedro atira contra Domitila. Leopoldina acode Domitila. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang, e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta procura Diara. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Patrício pede para trabalhar para Domitila, e Leopoldina o expulsa do palácio. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.





Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Jacaré consegue entrar no Flor do Lácio e ameaça Jonatas e Eliza. Jonatas briga com Jacaré, que acaba fugindo. Germano se assusta quando Eliza diz ter visto uma menina parecida com Sofia. Germano conta a Lili que Eliza também viu Sofia, e avisa que Jacaré está livre. Germano contrata seguranças para Eliza, Lili e Fabinho. Germano encontra Sofia, que finge ter perdido sua memória.







Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Quinzé conta para Griselda que viu a mulher que o dopou. Vilma posta o vídeo de Solange na internet. Beatriz pede uma indenização por danos morais a Danielle. Tereza Cristina cobra de Ferdinand a encomenda que fez para acabar com a festa de casamento de Amália. Guaracy decide ir até a Fio Carioca. Mônica avisa a Danielle que, por causa do escândalo, dificilmente conseguirá a guarda de Pedro Jorge. Paulo decide acabar com a entrevista ao perceber as más intenções de Beto Junior contra Esther. Guaracy vê Paulo consolando Esther. Ferdinand conta para Tereza Cristina que Griselda descobriu seu envolvimento nos atentados contra sua família. Griselda diz a Teodora que acredita em sua vontade de reatar com Quinzé.