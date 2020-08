'Fina Estampa': Baltazar é hospitalizado ao ver o vídeo de Solange nesta segunda (24/8)

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (21/8), em Fina Estampa, Vilma avisará a Daniel que o vídeo de Solange já está na internet e Batalzar terá que ser hospitalizado ao ver o vídeo. Confira o resumo das novelas:

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Até o fechamento desta edição, a emissora não divulgou o resumo deste capítulo.

Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Domitila chega ao Paço para a cerimônia e Chalaça impede sua entrada. Domitila convence Licurgo a ajudá-la a se encontrar com Dom Pedro. Ferdinando conta a Cecília e Libério sobre a prisão de Diara e Matias. Leopoldina encontra com a rival no Paço. Viriato avisa a Elvira da chegada de Cosette. Cecília se enfurece com Sebastião. Greta provoca Diara e acerta com Egídio a transferência da cunhada para um convento. Dom Pedro flagra a discussão entre Leopoldina e Domitila e expulsa a amante do Paço. Sebastião decide usar Idalina para punir Matias. Cosette se hospeda na taberna e escolhe Elvira como camareira. Patrício conta para Domitila sobre o passeio que Dom Pedro fará com Leopoldina. Greta confessa seus crimes a Wolfgang. Domitila vê Dom Pedro e Leopoldina se beijando e engatilha a arma contra a Imperatriz. Dom Pedro atira contra a amante.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Germano ampara Sofia, que finge passar mal, e a leva para a mansão da família. Sofia inventa para a família que está começando a se lembrar do acidente, e pergunta por Rafael. Euzébia comenta com Silas que desconfia de que Sofia esteja mentindo. Rafael se surpreende quando Sofia o abraça. A filha de Lili chama o fotógrafo de noivo.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos







Márcia conta para Esther que Guaracy esteve à sua procura. Pereirinha não acredita no amor que Enzo diz sentir por Danielle. Marilda avisa a Griselda sobre o plano de Tereza Cristina para atrapalhar o casamento de Amália. Patrícia se surpreende com o caráter duvidoso de Alexandre, e Antenor tem uma ideia para desmascará-lo. Vilma avisa a Daniel que o vídeo de Solange já está na internet. Baltazar é hospitalizado ao ver o vídeo de Solange. Quinzé salva Teodora do ataque de Ferdinand. Guaracy e Esther conversam, quando Paulo chega.

Chiquititas



Classificação indicativa livre





Cris encontra o pingente de Mili na cama de Pata, Bia acusa a menina de ladra e Tati pergunta como a joia foi parar lá. Irritada com a situação, Pata vai ao quarto dos meninos para contar para Mosca, Rafa e Binho que as pequeninas estão achando que ela roubou o pingente de Mili. Mili fala que acredita na amiga e sabe que ela não roubou o pingente. Junior conta para Carol que seu pai, José Ricardo, o proibiu de levar Mili para ver Gabi na mansão. Carol sugere que os encontros entre Gabi e Mili sejam feitos em sua casa. Junior adora a ideia e agradece o apoio. No Café Boutique, Beto pede Clarita em namoro. Em casa, Maria Cecília se diverte ao olhar o blog falso de Tobias, que se passa por um famoso cantor chamado Tomás Ferraz. Na mansão da família Almeida Campos, Gabi termina de fazer o seu desenho. Valentina observa a imagem do pingente que está com Mili desenhado no papel. A governanta se espanta e diz que foi seu marido quem lhe deu aquela joia quando ele saiu para fazer uma longa viagem. Valentina diz que quando Miguel resolveu sair de casa, ela deu para o filho o pingente de presente e ele todo apaixonado deu para Gabi. Valentina diz que agora aquela joia deve estar com o filho de Gabi, que esta no céu. A governanta corre para mostrar o desenho que Gabi fez para José Ricardo. Ao olhar a imagem, José Ricardo se espanta e diz a Valentina que ele ficará com o desenho. No orfanato, as crianças sentam-se com Carmen para o jantar. A vilã diz que o jantar será panquecas de tofu. Os órfãos se desanimam. Chico fala para as crianças não se preocuparem, pois as panquecas estão deliciosas. José Ricardo queima o desenho que Gabi fez. As chiquititas notam a carne moída no lugar do tofu e elogiam a comida, mas de maneira que Carmen não perceba. Sem querer, Ana não entende o que está acontecendo e diz que não sabia que tofu tinha gosto de carne moída. Carmen estranha e pede para Tati levar o prato até ela. Ao colocar o garfo na comida Carmen percebe que a panqueca que foi servida para as crianças tem carne moída e não tofu. Irritado, o cozinheiro afirma que se for para ele continuar cozinhando uma comida sem gosto para as crianças, ele prefere não cozinhar mais. Chico tira o seu avental e sai da cozinha. Carmen fica brava com a reação de Chico e ameaça contratar um novo cozinheiro que siga as suas ordens. Mosca da a ideia de todos fazerem uma greve de fome para contestarem sobre o cardápio de Carmen. Com medo que Chico vá embora, todas as crianças concordam com a atitude. Ao voltarem para a cozinha, Mili comunica à Carmen que todos os órfãos estão em greve de fome até Chico voltar a ser o cozinheiro do orfanato. Chico vai ao escritório de Junior para conversar. O cozinheiro confessa ao rapaz que está muito difícil trabalhar no orfanato. Chico conta todas as coisas que a tia de Junior fez desde quando chegou ao orfanato. Carol chega ao orfanato para trabalhar e é surpreendida com a notícia de que as crianças estão em greve de fome. Ernestina conta sobre a confusão entre Carmen e Chico. A ajudante vai à sala de Carmen para conversar e pergunta se a vilã se não existe outra maneira para resolver a situação. A megera afirma que e só o Chico se comportar como um profissional e seguir o cardápio que ela ordenou.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Josefina oferece ao médico uma grande quantia em dinheiro se aceitar mentir para sua família e dizer a eles que ela tem um tumor cerebral. Ao chegar em casa, ela simula um desmaio e deixa cair uma receita do médico para que a família entre em contato com ele. Ela também culpa Renata por ter contribuído muito para sua separação e afirma que Regina e Gonçalo são amantes e por isso não deve trabalhar no Centro que ela preside. Depois que Diego se retrata e assume a culpa pelo incidente, Gonçalo se desculpa com Roberta por ter duvidado dela. Um taxista entrega a Regina uma caixa onde ela encontra a roupa que sua filha vestia no dia em que foi raptada. O delegado acredita que a pessoa que enviou a roupa com certeza está com a filha de Regina e reapareceu para reivindicar a herança do pai. Augusto inclui uma cláusula no contrato de compra e venda e quando estão a ponto de assinar, Jerônimo percebe e prefere pagar a multa e não concretizar a venda. Constanza percebe que Honório está levando muito a sério seu papel de protetor de Agatha e Adriana. Renata se encontra com Regina, mostra as fotos que Josefina lhe deu e pergunta desde quando ela é amante de seu pai. Jerônimo rasga o contrato de compra e venda diante de Augusto. Convencida de que sua mãe tem razão, Renata reclama com Regina por se amante de um homem casado. Regina nega o relacionamento. Porém, ela percebe que Gonçalo não lhe é indiferente e isso a preocupa. Augusto fica furioso quando Jerônimo rasga o contrato.

Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





Neusa leva Omar até o presídio para que ele veja a consequência de quem faz as coisas erradas. Rebeca chora ao escutar Isabela dizer pela primeira vez "mãe". O programador do aplicativo que Vicente está desenvolvendo some e não atende mais as suas ligações.

O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos





Amélia visita Fabíola e conta que Nádia sobreviveu ao acidente e está de volta a Água Azul. Ela diz a Fabíola que Pedro a levou para sua casa e isso prova que ela já não tem lugar em sua vida. Amélia aconselha Fabíola a vender todas as propriedades e ir viver sua vida longe de Água Azul. Demétrio se desculpa com Mônica por ter se alterado. Mônica diz a Demétrio que não confia nela e não tem maturidade para ter um relacionamento maduro. Víctor envia um caminhão cheio de flores para Nádia para que Pedro saiba que ele está na cidade. Nádia se emociona ao receber as flores. Josefina leva Rosário até sua casa e a faz acreditar que vai conhecer o homem da sua vida. Ao chegar lá ela se depara com Víctor, que a avisa da presença de Alessandro. Os dois se abraçam emocionados. Pedro descobre as flores no jardim. Pedro liga para Adolfo e pergunta se sabe do paradeiro de Víctor. Ele afirma que Víctor está morto.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Jonas diz que chegou a hora de fugir. Celeste e Chico se despedem de Bárbara. Jonas estoca algumas bíblias. ngela se recusa a deixar a casa. Celeste e Chico são chamados por Jonas. Vittorio e Natália ajudam Jonas na arrumação. Eles se assustam com a chegada de Guido. Guto se anima ao saber que Talita vai ser solta. Guido diz que quer fugir com Natália. Ariela diz que muitas bíblias já foram confiscadas. ngela diz para Laodiceia que não fugirá. Na esperança de descobrirem o paradeiro de Zoe, André e Dudu soltam Talita e Estela. Estela trai Felipe e avisa que ele sabe onde Zoe está. Felipe é detido. Susana fica surpresa com a atitude da irmã.