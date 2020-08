'Totalmente demais': Lili termina o relacionamento com Rafael nesta terça (25/8)

CB Correio Braziliense

(foto: Globo/ reprodução )

Nesta terça-feira (25/8), em Totalmente Demais, Rafael não acredita na amnésia de Sofia e Lili termina o relacionamento com ele, afirmando que não pode ficar com o rapaz depois do reaparecimento de Sofia. Confira o resumo das novelas:

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa de estudos. Benê decide ajudar Ellen a estudar. Lica confronta Edgar. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e o rapaz teme que a diretora descubra que ele falsificou a assinatura do pai. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Jota e Fio ajudam Ellen a estudar. Malu prepara as questões da prova de Ellen. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.





Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e Leopoldina se apressa para ajudar a rival. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta procura Diara. Domitila afirma a Leopoldina que desistiu de atirar nela. Um dos atores da companhia de Cosette se demite e Elvira implora para ocupar o seu lugar. Anna e Joaquim não conseguem retirar o nome de Thomas do registro de Vitória. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Greta encontra Ferdinando em seu quarto e tenta fugir. Cosette convida Joaquim para trabalhar em sua peça. Olinto desiste de voltar para a cidade. Patrício pede para trabalhar para Domitila, e Leopoldina o expulsa do palácio. Dom Pedro manda Francisco levar Domitila de volta para São Paulo. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos







Rafael não acredita na amnésia de Sofia e acaba irritando Germano. Lili pede a Germano que durma em seu quarto, para Sofia não desconfiar de que eles não estão mais juntos. Rafael tenta convencer Lili de que há alguma coisa estranha na história contada por Sofia. Lili termina o relacionamento com Rafael, afirmando que não pode ficar com o rapaz depois do reaparecimento de Sofia. Arthur avisa a Eliza que ela fará um editorial de moda no Uruguai. Sofia flagra Lili beijando Rafael.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Crô explica a Celeste o que aconteceu com Baltazar. Quinzé pergunta se Teodora ainda o ama. Tereza Cristina leva Pereirinha para jantar no Brasileiríssimo. O delegado Paredes afirma a Joana que conseguirá derrubar o álibi de Tereza Cristina. Paulo pensa em Esther. Esther se entristece com Guaracy. Celina cobra uma atitude de Beatriz. Wallace leva Dagmar para casa. Daniel e Solange têm sua primeira noite de amor. Guaracy procura Griselda.

Chiquititas



Classificação indicativa livre





Eduarda vai visitar a filha no trabalho. A socialite vê José Ricardo acompanhado de Cintia e não gosta. Maria Cecília elogia Cintia e diz que acha a moça bonita. Eduarda pede para a filha descobrir tudo sobre a moça. No orfanato, as crianças sentem fome e Carol se preocupa com os órfãos. Na sala, as crianças sentem o cheiro da comida e tentam se controlar. Carmen está confiante que irá vencer e pede para que Ernestina colocar a mesa para o almoço. Rafa diz aos amigos que está com muita fome e que não vai aguentar. Os órfãos pedem para o amigo aguentar e Carmen o instiga a comer. No mesmo momento Junior chega ao orfanato e surpreende Carmen. O rapaz avisa as crianças que não será mais preciso eles fazerem greve de fome, pois Chico e sua tia irão resolver toda a situação. Na diretoria, Junior fala a Carmen sobre o profissional que Chico é e que ele precisa ser respeitado. Carmen se ofende e diz que o rapaz não tem que se meter nos assuntos do orfanato. O rapaz avisa Carmen que José Ricardo sabe de tudo o que está acontecendo e diz que o empresário quer que Chico continue sendo o chefe de cozinha e responsável pela alimentação das crianças. A megera desconfia e Junior dá o seu celular para que ela confirme. Chico e Carmen entram em um acordo. No orfanato, as chiquititas se preparam para dormir quando se assustam com um barulho vindo de fora do quarto. Devagar, os órfãos descem as escadas do orfanato e procuram o lugar de onde vem o barulho. No pátio, as crianças acham uma caixa. Corajoso, Mosca vai ver o que tem dentro do objeto e se depara com um lindo filhote de cachorro. Os pequeninos pegam a cachorra e a levam para dentro da casa para alimentá-la. Mili diz que eles precisam esconder o filhote caso queiram ficar com a cachorra. Mili, Cris e Tati dizem que tem uma surpresa para o restante das meninas. No quarto dos meninos, Mosca, Rafa e Binho tentam ensinar a cachorra a fazer xixi no jornal. Quando escutam Ernestina no corredor e Mosca corre para trancar a porta. Todos começam a pensar em algum nome e decidem chamá-la de Pipoca. Armando vai à sala de José Ricardo e pergunta se ele será promovido à direção da equipe como haviam conversado anteriormente. José Ricardo revela ao rapaz que com a chegada de Junior ele não receberá mais a promoção. Armando fica decepcionado. No orfanato, Pipoca começa a chorar. Ernestina limpa a sala e escuta um barulho vindo do banheiro. A zeladora pensa que e o retorno das ratazanas inteligentes e sobe para ver de onde vem o barulho. A zeladora entra no banheiro, mas Pipoca volta para o seu cesto, e ela não vê o filhote. Mili sente um cheiro ruim na cachorra e dá a ideia de todos darem banho em Pipoca. As crianças temem que Carmen e Ernestina descubram a cachorra. Os órfãos se dividem para darem banho em Pipoca.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Jerônimo decide esquecer sua vingança e ser feliz com Renata. Ele planeja uma surpresa e envia o vestido que sua noiva a deverá usar naquela noite. Renata tem uma séria discussão com Roberta por causa do pingente. Roberta diz que odeia a irmã e Renata lhe dá uma bofetada. Josefina pergunta se ela resolveu tudo com a "vagabunda". Honório decide contratar Branca para o cargo de Renata. Roberta oferece dinheiro e um cargo na empresa a Diego por não contar à família que ela está envolvida no escândalo da festa.



Diego fica com o cheque e aguarda pelo cargo, mas deixa claro que se ela não cumprir a promessa contará a verdade. Ele tem uma conversa gravada com Roberta e ameaça entregá-la a Gonçalo. Regina passou anos sem conseguir amar ninguém, mas agora está dividida entre Gonçalo e Antônio. Mas, diante da situação prefere aceitar o pedido de casamento de Antônio. Josefina procura Jerônimo e afirma que Renata era namorada de Rafael e culpa a filha por sua morte. Josefina diz a Jerônimo que não pode continuar ao lado da mulher que foi a responsável pela morte de seu irmão. Agatha está em seus últimos momentos e Karina está muito angustiada por que Álvaro se transformou em um alcoólatra colocando em risco sua profissão. Renata consegue um novo emprego, mas não consegue contar para Jerônimo pois ele não atende o telefone e nem abre a porta de sua casa. Josefina consegue que Gonçalo adie o divórcio fingindo que está muito doente. Selene diz que vai ser voluntária no centro para vigiar Regina.

Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





No vilarejo, Téo busca informações sobre o seu passado com a ajuda de seus amigos. Nico e Alegra estão mais próximos e saem para passear. O avô de Otávio morre e ele conta para Rebeca. Manuela lê a carta que a mãe de Téo deixou junto com ele, quando era bebê, antes de deixá-lo na igreja para adoção.



O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos







Adolfo visita Maria na clínica de reabilitação e conta que Nádia e Vitória estão vivas. Maria se emociona com a notícia e acredita que Alessandro também pode ter sobrevivido. Montse, José Luis e Laurinho voltam da lua de mel. Laurinho conta para sua avó, Rosário, que no dia do casamento de sua mãe conheceu uma menina chamada Vitória e que ao ver a foto de seu pai, ela disse que o conhecia, afirmou que era seu tio e que estava vivo. Graziela visita Amélia para saber se é verdade que Nádia voltou e quem veio com ela. José Luis procura Fabíola e pede explicações por ter agredido Montse no dia de seu casamento.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos







César convence Benjamin a não voltar para o Brasil. Uri teme receber a marca. Diogo convence ngela a receber a marca. Oziel se preocupa com Saulo. Hanna fica surpresa ao ver os livros sagrados queimando. Benjamin e Brenda começam a trabalhar no computador. Hanna e Tiatira seguem em busca de alimento e remédio. Isabela tem um pesadelo e é humilhada por Débora. Oziel tenta acalmar Marta. Hanna e Tiatira são encontradas por soldados inimigos. Benjamin se despede de César e agradece a ajuda de Soraya e Jamal. André e Dudu torturam Felipe. Ricardo humilha Greta. André manda Dudu procurar Susana. ngela recebe a marca. Estela manda Dudu procurar Zoe na casa de Jonas. ngela se diverte com Diogo. Estela pensa em receber a marca. Zoe se anima ao notar que Benjamin possa ter fugido. André fica surpreso ao saber que Brenda traiu Ricardo. Soldados do governo chegam na Agência Espacial. Tiatira acaba sendo atingida durante a fuga. Uri e Dylan conseguem despistar os soldados. Hanna ajuda Tiatira a fugir. Ricardo manda Alan se encontrar com Uri. Dudu procura por Zoe na casa de ngela. Débora tenta provocar Adriano. André diz que Felipe vai ter que entregar Zoe. Stefano diz ter uma ideia para fazer o pai de André falar.