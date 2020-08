Prêmio Kindle de Literatura premiará melhor romance autoral com R$ 40 mil

CB Correio Braziliense

Inscrições para o Prêmio Kindle de Literatura vão até 18 de outubro - (foto: Divulgação)

A parceria formada pela Amazon, a TAG Experiências e o Grupo Editorial Records lançou a 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura visando alcançar os autores brasileiros independentes com obras autorais de romance em português. As produções devem ser enviadas por meio do Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon.

Originalidade, criatividade, a escrita e o fator comercial serão critérios de avaliação da banca composta por especialistas. Entre todos os candidatos inscritos, terão apenas cinco finalistas e um vencedor. Este autor receberá o prêmio de R$ 40 mil. Metade em dinheiro e a outra em adiantamento do contrato com o Grupo Editorial Records, pela publicação impressa do livro. Além de também ter uma edição distribuída pela assinatura literária da TAG Curadoria, da TAG Experiências.

“Um prêmio que contempla a boa história, a melhor ficção, independentemente do gênero, é das mais plurais e inclusivas formas de se fomentar a literatura e a publicação de novos autores brasileiros.” revelou Roberta Machado, sócia-editora do Grupo Editorial Records, em material enviado à imprensa.

Nas edições anteriores do concurso, mais de 6.300 obras foram inscritas, envolvendo mais de 5.500 autores diferentes. Machamba, de Gisele Mirabai; O memorial do desterro, de Mauro Maciel; Dama de paus, de Eliana Cardoso; e Dias vazios, de Bárbara Nonato, foram as últimas produções vencedoras e publicadas.

Inscrição

Com as inscrições abertas até 18 de outubro de 2020, os autores devem publicar as obras no KDP com a hashtag #PrêmioKindle no campo de palavras-chave se registrando na categoria de ficção. Submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do concurso, os títulos precisam ser romances originais em português do Brasil que não tenham sido publicados anteriormente.

Mais informações sobre termos e condições do Prêmio Kindle de Literatura em www.amazon.com.br/premiokindle.