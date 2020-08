Inscrições abertas para seletiva de poetas em tributo a Fernando Pessoa

CB Correio Braziliense

(foto: ilustração de Kleber Sales)

Em homenagem aos versos de Fernando Pessoa, a editora Versejar, em parceria com Charlan Fialho e Pietro Costa, lançará uma antologia luso-brasileira, com exibição de criações poéticas de diversos artistas do Brasil e de Portugal. As inscrições para participar da edição literária estão abertas até 30 de setembro.

O tributo narrativo, intitulado A dor que deveras sente, contará com a publicação de poemas, sonetos, versos livres, biografias e outros modelos literários. “O tema é livre, pois a poesia do saudoso português é de valor e alcance universais”, explicou Pietro Costa, em nota enviada à imprensa.

Projeto 'A dor que deveras sente' (foto: Divulgação)

Para participar do processo de seleção de poetas, é necessário que o texto tenha, no máximo, 30 linhas e que não tenha envolvido temas como “racismo, política partidária e qualquer tipo de discriminação”.

As inscrições e devem ser enviadas por meio do e-mail adorquedeverassente.versejar@gmail.com. O participante deverá escrever, no corpo da mensagem, a ficha de inscrição preenchida, comprovante de pagamento e, também, anexo de uma foto pessoal e dos poemas. O assunto deve ser identificado com o nome do projeto. O prazo de pagamento é até 15 de outubro.

Para mais informações sobre o processo de seleção de artistas, basta acessar o link: https://editoraversejar.com/edital-a-dor-que-deveras-sente/