Sessão da Tarde: 'Alexandre e o dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso'

O filme conta com Steve Carrell, Jennifer Garner e Dylan Minnette no elenco - (foto: Reprodução/Disney/Buena Vista)

Um menino está passando por dias muito ruins e constrangedores, mas vê a própria família sempre bem. A única coisa que ele deseja é que eles sintam na pele como é o cotidiano dele. No entanto, isso acontece em Alexandre e o dia terrível, horrível, espantoso e horroroso, filme atração da Sessão da tarde desta segunda-feira (24/8) na Rede Globo.

Alexandre sofre de insegurança tanto com aparência, quanto com as atitudes e vem vivendo um dia ruim após o outro. Porém, a vida dos familiares deles permanece a melhor possível e ninguém consegue enxergar o que o menino está passando. Até que um péssimo dia chega para todos e eles precisam lidar juntos com os diversos problemas que aparecem nestas 24 horas.