Lives: Sombrinha e parceria entre Safadão e Bruno & Marrone são os destaques

(foto: Crédito: Som Livre/Divulgação)

Tendência no início da pandemia, os shows virtuais perderam força nas últimas semanas, mas ainda há quem opte por manter as lives e fazer a alegria dos fãs a distância. Na agenda de 24 a 30 de agosto, o destaque fica por conta do show Meus sambas que será feito por Sombrinha para celebrar os 40 anos de carreira. Além disso, a semana tem a parceria do forró com o sertanejo a ser promovido por Wesley Safadão e Bruno & Marrone.

Confira as lives da semana de 24 a 30 de agosto

Segunda-feira (24/8)

19h - #EmCasaComSesc com Fábio Caramuru

Terça-feira (25/8)

19h - #EmCasaComSesc com Edvaldo Santana

Quarta-feira (26/8)

19h - #EmCasaComSesc com Virgínia Rodrigues. Participação: João Mendes.

Quinta-feira (27/8)

19h - #EmCasaComSesc com Nelson Sargento

Sexta-feira (28/8)

19h - #EmCasaComSesc com Tássia Reis. Participação de Jhow Produz e Weslei Rodrigo.

Sábado (29/8)

16h - Elas comandam com Mara Pavanelly e Lauana Prado

19h - #EmCasaComSesc com Zizi Possi

20h - Wesley Safadão e Bruno & Marrone

Domingo (30/8)

13h - Meus sambas com Sombrinha (40 anos de carreira)

19h - #EmCasaComSesc com Jussara Silveira e Luiz Brasil