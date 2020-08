Mérito Cultural do FAC é publicado com 107 projetos selecionados

CB Correio Braziliense

(foto: Secretaria de Cultura e Economia Criativa/Facebook/Reprodução)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal lançou o programa Conecta Cultura, em 6 de abril, que se baseia em ações tomadas para auxiliar o setor artístico durante a pandemia do Covid-19. Entre as iniciativas, está o FAC Apresentações On-line, que publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta segunda-feira (24/8) o resultado final do mérito cultural.



De acordo com o secretário Bartolomeu Rodrigues, “esse edital é especial porque, em cada projeto, há uma ficha técnica que contempla muitos profissionais, movimentando essa poderosa cadeia da economia criativa.” afirma. Além disso, os 107 projetos culturais selecionados nos segmentos de qualificação básica e formação, espetáculos, festivais e websérie ou webcanal terão um subsídio de R$ 2 milhões.



As Comissões de Julgamento Ordinária, composta por integrantes do Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), foram responsáveis pela análises dos projetos, os quais a lista publicada pela Secec indica os classificados e o valor atribuído para etapa de admissibilidade.



No início, a ideia do edital era abarcar 104 projetos no total. Entretanto, devido ao remanejamento de recursos que sobraram em determinados segmentos tornou-se possível agregar mais três projetos culturais. O resultado preliminar de admissibilidade, por sua vez, tem a estimativa de ficar pronto nos próximos dias.