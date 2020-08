Mostra de Cinema Egípcio ganha semana extra de programação

CB Correio Braziliense

(foto: Mad Solutions/ Divulgação)

Em razão do sucesso da edição deste ano, a 2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo do CCBB, ficará mais uma semana em cartaz. O encerramento do evento on-line será em 30 de agosto e contará com um especial de melhores momentos da temporada.



A mostra exibiu 24 obras, entre estas filmes, workshops, debates e apresentações musicais, até a data inicial prevista para o encerramento (23/8). No entanto, algumas sessões foram exclusivas, o que manifestou no público um sentimento de “quero mais”. Foi a partir do fato que a programação extra do evento cinematográfico manterá os títulos no ar por 24 horas após o lançamento, que ocorre sempre às 17h.



Confira a programação:



Segunda-feira (24/8):

Sessão dupla, com início às 17h, do filme Entre dois mares e do documentário Joana D’Arc. Classificação indicativa 14 anos e 10 anos, respectivamente.



Terça-feira (25/8):

Sessão dupla, com início às 17h, dos filmes O portão de partida e Saída para o sol. Classificação indicativa 10 anos e 12 anos, respectivamente.



Quarta-feira (26/8):

Sessão dupla, com início às 17h, dos filmes Decor e Fora do comum. Classificação indicativa 12 anos.



Quinta-feira (27/8):

Sessão dupla, com início às 17h, dos filmes Vila 69 e Fotocópia. Classificação indicativa 12 anos e 12 anos, respectivamente.

Sexta-feira (28/8)

Sessão dupla, com início às 17h, dos filmes Mawlana e Verde seco. Classificação indicativa 10 anos e 14 anos respectivamente.



Sábado (29/8):

Sessão dupla, com início às 17h, dos filmes O elefante azul 1 e O elefante azul 2. Classificação indicativa 16 anos.



Domingo (30/8)

Encerramento ao vivo com início às 17h.

Serviço

2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo CCBB, disponível pelo site