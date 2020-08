Johnny Depp demonstra desejo de ingressar na Marvel, afirma site americano

CB Correio Braziliense

Johnny Depp: interesse crescente em integrar universo Marvel - (foto: Columbia Pictires/ Divulgação)

Mesmo com sua participação no mundo de magia por meio de Animais Fantásticos, Johnny Depp segue com dificuldades de alcançar o sucesso que um dia teve. Segundo o We got this Covered, o ator americano pode entrar para o universo cinematográfico da Marvel no filme O Motoqueiro Fantasma, como assumido fã do vilão e caçador de recompensas nos quadrinhos, Bounty Hunter.

O site americano indica, por meio de fontes que também revelaram sobre a produção de Mulher-Hulk e Ms.Marvel, a relação entre Johnny Depp e o vilão. Além disso, apesar de não ser definida a produção de um novo filme do motoqueiro, Keanu Reeves surge como possibilidade pelo público de interpretar o protagonista fantasma, Johnny Blaze. O ator, entretanto, não confirmou nenhuma negociação.

Com a primeira aparição em 1972, na Marvel Spotlight #5, é conhecido como um anti-herói, que fez um pacto com o demônio Mephisto para curar o câncer e, consequentemente, salvar a vida de seu pai. O filme, por sua vez, foi lançado em 2007, em parceria da Sony Pictures e Columbia Pictures, estrelando Nicolas Cage como Johnny Blaze, o Motoqueiro Fantasma.