Artistas se mobilizam contra projeto que proíbe nudez em manifestações artísticas

CB Correio Braziliense

A votação do segundo turno ocorre nesta terça-feira (25/8) - (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Vários integrantes da classe artística se mobilizaram na noite desta segunda-feira (24/8), no Instagram, contra o projeto que proíbe nudez e símbolos religiosos em exposições artísticas em espaços públicos do Distrito Federal. A votação, em segundo turno, da proposta ocorre nesta terça-feira (25/8) na Câmara Legislativa.



Nas publicações feitas por artistas como Alessandra Negrini, Mônica Salmaso, Erika Verzutti, Ná Ozzetti, entre outros, em seu próprios perfis, o texto destaca o recurso apresentado pelo deputado distrital Fábio Félix (PSol) alegando a inconstitucionalidade do projeto, que foi aprovado em primeiro turno na última terça-feira (18/8).

O deputado ainda protocolou um substitutivo que sugere a utilização de mecanismos para reforçar a classificação indicativa, já prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, em vez de censurar as manifestações culturais.

As postagens contêm ainda fotos e vídeos citando o artigo 220 da Constituição Federal, no qual é estabelecido que "é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. Confira as manifestações: