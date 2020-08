Lucas Tibúrcio é semifinalista do Festival de Música Rádio MEC 2020

CB Correio Braziliense

Cantor Lucas Tibúrcio agora faz campanha para se classificar na votação popular - (foto: CarolinaMerat/Divulgacao)

O cantor Lucas Tibúrcio se classificou para a semifinal do Festival de Música Rádio MEC 2020. O artista está na disputa pela categoria música popular, com a canção Menino tempo. A escolha da canção vencedora é por meio de votação popular até esta quarta-feira (26/8).



No Instagram, o cantor disse que está contente com a classificação. “Feliz de ter minha música classificada no Festival de Música da Rádio MEC. Tenho muito carinho por essa canção que foi muito bem traduzida para letra do meu parceirinho Cacá Pereira (parceiro de composição da canção)”, publicou.



Festival



O Festival de Música Rádio MEC 2020 revela e promove gravações inéditas. O concurso abre espaço na programação das emissoras para cantores e compositores. Vão ser premiadas a melhor composição e melhor intérprete, além do prêmio de melhor música pelo voto popular na internet.

A 12ª Edição do Festival de Música da Rádio MEC teve recorde de inscrições com 1029 obras inscritas nas categorias música popular, infantil, instrumental e clássica. Na quinta-feira (27) serão anunciados os finalistas da competição.