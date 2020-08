Sessão da Tarde: 'A última música' é exibido nesta terça-feira (25/8)

CB Correio Braziliense

(foto: Disney/Divulgação)

O filme A última canção é a atração da Sessão da tarde nesta terça-feira (25/8) na Rede Globo. O longa apresenta as relações de uma adolescente com a família, uma nova paixão e com a música.

A produção narra a história da viagem de Roonie Miller, uma menina de 17 anos, à casa do pai que ela não vê há muitos anos após o patriarca se divorciar da mãe dela. Ao chegar na cidade litorânea para o verão, Roonie se depara com uma relação distante com o pai e vive uma paixão por um jovem do local.