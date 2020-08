Primeiro álbum de Roseane Santos funde tradição e contemporaneidade

CB Correio Braziliense

No primeiro álbum solo da carreira, Roseane Santos dá vazão às próprias composições - (foto: Luciano Faccini/Divulgação)

Aos 18 anos de carreira, a curitibana Roseane Santos lança o primeiro álbum solo da carreira, Fronteiriça, disponível em diversas plataformas digitais. A artista passou por grupos de música de tambor, de samba de gafieira, de coro de vozes e tem extensa carreira como crooner, tendo trabalhado com nomes como Nelson Sargento, Zé da Velha, D. Ivone Lara, Walter Alfaiate, D. Lia de Itamaracá, Kiko Dinucci, Silvério Pontes, Tião Carvalho e Orquestra à Base de Sopro.

Agora, a artista mergulha nas próprias criações com algumas parcerias, em um álbum que funde a música popular tradicional à canção contemporânea, mergulhando também na própria ancestralidade. “Lançar esse trabalho é mostrar ao mundo um cruzamento de regiões da minha existência. O disco tem um pouco de cada coisa que fiz: busca justamente trazer o que tenho de repertório. A ruptura, aqui, está em me assumir compositora”, afirma a cantora, em material divulgado à imprensa.

Entre os parceiros, estão amigas e amigos da música, do teatro, da literatura e da dança como Luciano Faccini, Leonarda Glück, Ary Giordani, Francisco Mallmann, Bia Figueiredo e Ana Modesto. Roseane assina a direção artística com Luciano Faccini, e Faccini divide a produção musical com Leonardo Gumiero. A banda conta com André Garcia no violão, guitarra e arranjos-base, Gabriela Bruel na percussão, Daniel D’Alessandro na bateria, Victoria Vilandez no contrabaixo e Luciano Faccini no clarinete, violão, efeitos, ambientações.