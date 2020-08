Show do grupo Os Paralamas do Sucesso traz quatro décadas, em live

CB Correio Braziliense

Os Paralamas do Sucesso: quatro décadas de sucesso - (foto: Maurício Valladares/ Divulgação)

A aguardada live da banda Os Paralamas do Sucesso está próxima! Para a primeira transmissão ao vivo, que será realizada neste sábado (29/8), às 20h, a banda separou alguns dos grandes sucessos da carreira, apresentando o espetáculo inédito Paralamas Clássicos.

O repertório da apresentação é composto por faixas das quatro décadas desde a formação. Aonde quer que eu vá, Cuide bem do meu amor, e músicas mais recentes como Sinais do sim estão no repertório. Além disso, os integrantes do Paralamas prometem surpresas que preparadas exclusivamente para o espetáculo.

Formado por Herbet Vianna, na guitarra e voz, Bi Ribeiro, no baixo, e João Barone, na bateria, o trio realiza a apresentação no canal oficial dos Paralamas no Youtube.