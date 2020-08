CCBB Palco Novo: Confira a programação do drive-in desta semana

CB Correio Braziliense

(foto: Cled Pereira/Divulgação)

A programação do projeto Palco Novo, no Drive-in do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), para o próximo fim de semana, contará com a apresentação do grupo Capivara Brass Band, na sexta-feira (28/8); e Oswaldo Amorim, no sábado (29/8). Além do projeto musical, o drive-in conta com sessões de cinema. Na sessão de domingo (30/8) ocorre a pré-estreia do filme de comédia nacional, Os espetaculares.

O grupo de jazz Capivara Brass Band se apresenta na sexta-feira (28/8), às 19h e às 21h. Apenas com instrumentos de sopro e bateria, o grupo traz a proposta da mistura de soul, funk, R&B, black music, hip-hop e música brasileira com arranjos próprios. A banda é formada pelos músicos Bruno Portella (trombone), Pedro Castro (sax alto), João Gabriel Joshua (sax tenor), Higor Vinícius (trompete), Fernando Junio (tuba) e Victor Venarusso (bateria). A direção artística e produção fica por conta de Higo Melo.

Já no sábado (29/8), tem apresentação do músico Oswaldo Amorim, também com duas sessões: uma, às 19h, e outra, às 21h. O contrabaixista e compositor atua profissionalmente no Distrito Federal desde 1990, e integrou grupos como Invoquei O Vocal, BRAPO, BsB Disco Club, LogaRitmo, Marabeau Jazz Trio, o duo com Paulo André Tavares, além de outros artistas nacionais e internacionais. Atualmente, além de acompanhar esses artistas, desenvolve seu trabalho solo, com as próprias composições, arranjos e musicalidade.

Cinema

Na quinta-feira (27/8), às 18h30, o drive-in CCBB exibe o filme Divórcio, comédia nacional, com Camila Morgado e Murilo Benício. Não recomendado para menores de 12 anos. Às 21h, o filme IT Capítulo 2, para os amantes de terror, com Isaiah Mustafa. Não recomendado para menores de 16 anos.

No domingo (30/08) tem a pré-estreia da comédia nacional, Os espetaculares, com Rafael Portugal, Paulo Mathias Jr., Dj Amorim, Luísa Perissé e Victor Meyniel. Serão duas sessões, às 18h30 e às 21h. Não recomendado para menores de 12 anos.

As sessões do Palco Novo ocorrem sempre às sextas-feiras e aos sábados, em dois horários: às 19h e às 21h. Em alguns dias, as sessões serão únicas.

Confira a programação do Palco Novo

27/8

Filme Divórcio, às 18h30. Filme IT capítulo 2, às 21h.

28/8

Show Capivara Brass Band, às 19h e às 21h.

29/8

Show Oswaldo Amorim e Quarteto de Jazz, às 19h e às 21h.

30/8

Pré-estreia do filme Os espetaculares, às 18h30 e às 21h.

Serviço

Palco Novo Drive In - CCBB

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília-DF. Os ingressos custam R$ 30 por carro para sessões de música e R$ 50 por carro para sessões de teatro e cinema e podem ser adquiridos no site www.driveinccbb.com.br. Abertura dos portões com até 45 minutos de antecedência. Verificar classificações indicativas.