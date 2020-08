Franquia 'As Meninas Superpoderosas' ganhará versão live-action

CB Correio Braziliense

(foto: Cartoon Network/Divulgação)

A franquia As Meninas Superpoderosas ganhará uma em série em formado live-action produzida pela CW. A informação foi divulgada pelo site Variety. Na nova versão, as irmãs serão mostradas durante a juventude desiludidas com a situação do passado, quando perderam a infância salvando o mundo dos vilões.

Agora, Lindinha, Docinho e Florzinha, apesar do ressentimento, devem se reunir novamente em prol do bem. A animação original foi criada por Craig McCracken, com 78 episódios divididos em seis temporadas, durante sete anos, de 1998 a 2005.

O roteiro foi escrito por Diablo Cody, que venceu um Oscar pelo filme Juno. Além disso, a produção seriada terá a Warner Bros. Television como produtora. No time responsável estarão Heather Regnier, Sarah Schechter e David Madden.