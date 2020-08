Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (27/8)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

SERVIR À REPÚBLICA

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono; Lua Vazia das 9h01 até 14h38

As instituições que os pais e mães de todas as repúblicas modernas arquitetaram, para o bem dos cidadãos e para que seus ocupantes resistissem ao encantamento do poder, se tornando autocratas, foram, ao longo das décadas recentes, se corrompendo e passando a atender interesses particulares, ao invés de servir à república. A corrupção das instituições e a consequente incapacidade de servir aos cidadãos ficou escancarada durante a pandemia. Por isso, apesar de Gaia ser um sistema complexo de vida interdependente, o surgimento do vírus não é uma resposta da natureza às estupidezes humanas; esse vírus poderia ter sido debelado com facilidade se tivesse havido articulação inteligente das instituições, se essas funcionassem como deveriam, para o povo, pelo povo e em nome do bem-estar dos cidadãos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Procure desfrutar o regozijo dos bons sentimentos sem, no entanto, tomar esses como base para agir de forma concreta. Agora, inclusive, seria um momento bom para descansar um pouco, tomando distância de tudo e de todos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Invista tempo para conversar com as pessoas, principalmente, se por esses mistérios da vida você se encontrar com algumas delas por coincidência. Há algo interessante para você, que se manifesta através de mistérios.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Nascer no signo de Gêmeos é, quase sempre, nadar contra a corrente. Por isso, hoje, em que todo mundo anda com a cabeça na Lua, sua alma parece ter adquirido um foco e uma lucidez que motivam a tomar atitudes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

O dia é bastante atrapalhado, por isso, quando tudo começar a dar sinais de desorganização, melhor será que você tome distância dos compromissos e se dedique ao regozijo que os devaneios oferecem. Melhor assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Por enquanto, não vai dar para fazer grande coisa com esse ardor característico no coração, de quem está prestes a levantar voo. Por enquanto, sonhar e se regozijar com as visões parece ser suficiente. Será?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

O entusiasmo é contagiante, mas a lógica diz que seria melhor conter um pouco dessa motivação, e a passar pelo crivo do bom senso, para verificar, depois, se tudo que agora parece interessante continua assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Muito provavelmente, você gostaria de estar em outro lugar completamente diferente de onde se encontra, mas a alma sempre será capaz de viajar por outras galáxias, enquanto parece firme no lugar em que está.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Nada dê por garantido, hoje é um dia enganoso. Procure verificar tudo várias vezes, para não ter surpresas depois. E, se você puder, deixe de lado as decisões importantes que tinha programado tomar agora.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Os bons sentimentos hão de ser valorizados o suficiente para não serem oferecidos às pessoas que, depois, se voltariam contra você, querendo mais e mais. Os bons sentimentos, às vezes, precisam ser escondidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Trate bem todo mundo, trate bem, inclusive, àquelas pessoas que normalmente não lhe causariam simpatia. O bom tratamento poupará você de ter de suportar respostas atravessadas que provocariam distúrbios desnecessários.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Aquilo que, neste momento, seria bom para você, não parece ser assim aos olhos das pessoas que, inclusive, aconselham você a fazer tudo completamente diferente. Melhor não se estender em dilemas, melhor você decidir.

PEIXES (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Procure prestar atenção aos movimentos interiores e subjetivos, e se estender no tempo em que se dedica aos devaneios, porque, mesmo que esses pareçam inúteis, brindarão com uma força que não seria encontrada de outra maneira.