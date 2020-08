Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (28/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

SOLIDARIEDADE

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Evita criticar com severidade as tentativas que teus semelhantes fazem para administrar uma realidade que não estava nos planos de ninguém, e que colocou o ônus das decisões sobre as pessoas comuns, submetidas a circunstâncias excepcionais. Além de todos terem de lidar com suas angústias, depressões e ansiedades, e além disso, ainda, que as instituições republicanas não servem aos interesses dos cidadãos, mas a si mesmas, os explorando e sustentando uma elite política que legisla em causa própria; além de tudo isso e muito mais, o que nos resta é a solidariedade e compreensão mutua, que no início da pandemia se mostrou viva e forte, inerente à natureza humana, mas que, agora, dá sinais de decaimento. Não deixes morrer esse movimento, o preserva vivo em ti, promovendo que as pessoas próximas façam o mesmo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

De uma forma ou de outra, tudo acaba acontecendo de acordo com os planos, mesmo que esses tenham sofrido alterações tamanhas ao longo do tempo, que agora pareçam desfigurados. Não importa, está tudo bem. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

O interessante das boas ideias é o entusiasmo que provocam, e o quanto as pessoas se unem em torno delas. Daí a passar essas ideias para a prática é que começa o caminho em que, de boas, podem se transformar em ruins.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

O atrevimento é fundamental para a construção humana da experiência de vida. Isso não significa que sua alma deva ser destemida o tempo inteiro, porém, que apesar do temor que sinta, mesmo assim siga em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Apenas faça o que achar melhor, sem esperar reconhecimento nem muito menos elogios. Neste momento, você se encontra na posição de quem pode facilitar a vida de outrem, e não há nisso nenhuma retribuição oficial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O conforto da segurança não será encontrado no dinheiro disponível, porque esse não cobriria a realização de suas intenções. O conforto da segurança você encontrará em persistir no caminho e fazer o melhor que você puder.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Transformar o entusiasmo em ações práticas, este é seu desafio atual. Parece fácil, mas na verdade você precisa atravessar as densas nuvens que o medo apresenta, tentando intimidar seu entusiasmo. Não permita.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Agora é um momento interessante para você testar o alcance de suas intenções, e a viabilidade dessas. Agora é quando você tem dados suficientes para descartar suas intenções ou decidir persistir nelas. É agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Convencer as pessoas não é fácil, mas neste momento você encontra uma margem mais ampla que a habitual para o fazer. Além do convencimento disponível, planeje os próximos passos, o que fazer com isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Com os seus recursos protegidos, o importante, agora, é ter em mente, com a maior clareza possível, qual é o destino que você dará a esses, ou seja, de que maneira você colocará em marcha seus projetos e intenções.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

As portas se abrem, o panorama se amplia, e a alma se regozija com as visões do futuro que ficam claras na mente. Isso é auspicioso, porém, é apenas um primeiro passo, ainda não é o destino final.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Está tudo certo, mas como o mundo anda mais incerto do que nunca, fica difícil desfrutar das certezas inefáveis que confortam sua alma. Não importa, proteja a sensação interior, mesmo que não possa ser compartilhada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Não é, agora, tão importante, o que fazer quanto com quem o fazer. As boas companhias enriquecem o caminho, enquanto as más, apesar de acenar com a satisfação de interesses, provocam problemas e dificuldades.