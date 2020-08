Festival Drive-in: Confira a programação da última semana do evento

CB Correio Braziliense

Luiza Possi é uma das atrações da última semana - (foto: Edito Gianne Carvalho/Canal BIS/Divulgação)

A programação da última semana do Festival Drive-in Aeroporto, de 26 a 30 de agosto, contará com apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, shows de Luiza Possi e Vitão, a festa Tropical Jazz e o 1º Festival de Comédia Drive-in. Todas as sessões são realizadas no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitscheck, no estacionamento B.

Confira a programação

26 de agosto (quarta-feira), às 20h45 - Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) - Mozart in Concert. Sob o comando do maestro Thiago Francis, a orquestra traz clássicos austríacos e do compositor Mozart, como Serenata noturna e Sinfonia 27. Ingressos entre R$ 63 e R$ 90. Classificação indicativa livre.

27 de agosto (quinta-feira), às 21h - Última edição do projeto Tropical Jazz com muita música e cerveja. Ingressos entre R$ 49 e R$ 70. Verificar a classificação indicativa.

28 de agosto (sexta-feira), às 19h30 - Show Luiza Possi - Piano e Voz. A cantora Luiza Possi estreia no formato em um show acústico montado especialmente para o drive-in. Na apresentação intimista, a cantora traz o repertório de sucessos autorais, além de canções consagradas e populares no país. Ingressos entre R$ 126 e R$ 180. Classificação indicativa livre.

29 de agosto (sábado), às 21h30 - 1º Festival de Comédia Drive-in. Daniel Villas Bôas, Magno Martins, Stephanie Marques, Paulo Mansur e TJ Fernandes compõe a seleção para a noite de estreia. Os humoristas se revezam no palco abordando os mais diversos temas, cada um no seu estilo, mas todos com muito humor e trazendo divertidas piadas do novo "nada normal". Ingresso a R$ 60, primeiro lote (por carro). Não recomendado para menores de 14 anos.

30 de agosto (domingo) às 21h - Vitão Tour Ouro drive-in. Show de encerramento do Festival Drive-in Aeroporto. Destaque na música da atualidade, Vitão se apresenta em Brasília em espetáculo inédito. O cantor promete hits como Embrasa, Complicado, Café e Flores para a conclusão do festival. Ingressos entre R$ 126 e R$ 180. Classificação indicativa livre.

Serviço:

Festival Drive-in

No Aeroporto Internacional de Brasília, de 26 a 30 de agosto. Os ingressos para cada sessão podem ser adquiridos pelo site Sympla.