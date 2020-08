Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (29/8)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

ALEGRIA SUBVERSIVA

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono; Lua cresce em Capricórnio.

Procura te distanciar de tuas angústias, ansiedades e depressões, porque se tu te apegas tanto a essas condições, que te pareça impossível viver sem elas, isso só seria assim porque em algum lugar recôndito de tua alma as valorizas; nesse lugar te convenceste de que elas são o suporte do teu dia a dia. Começa, ao invés disso, e para substituir esse vício, a te disciplinar na alegria, na leveza e na despreocupação, manifestando assim teu desprezo pelo que te castiga e oprime. Para subverter esse mundo que te castiga e oprime com angústias e culpas, oferece a outra face, a da alegria, a da inefável certeza de que não se nasce entre o céu e a terra para sofrer, mas para viver intensamente a semente de infinito, que é a Vida de nossas vidas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

À medida que tudo seja posto em prática, começarão a ser notadas as falhas do planejamento e, assim, você terá em suas mãos a capacidade de aprimorar o processo. Nada tema a esse respeito, se muna de muito boa vontade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

As boas ideias só mostram sua verdadeira cara quando todo mundo se atreve a passar tudo para a prática. Enquanto isso, o regozijo das boas ideias é teórico, e nada garante que isso venha a ser algo bom de realizar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Agora é quando os riscos inerentes ao que você pretende realizar ficam completamente claros, porém, ao mesmo tempo, é quando sua alma não se intimida com essa perspectiva. Isso é bom, denota atrevimento e boa vontade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

O pouco que você puder fazer para facilitar a vida das pessoas próximas, para elas será muito. Não espere, porém, agradecimentos efusivos por isso, este não é um momento de reconhecimento para você. Apenas faça.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Os recursos que você precisa não estão disponíveis de imediato, porém, você ainda tem seus sentidos e seu corpo para continuar batalhando pelo que idealiza. Isso não é pouca coisa, porém, não oferece o conforto da segurança.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Apesar de tudo estar no lugar certo, sua alma, mesmo assim, é intimidada pelo medo de que tudo esteja errado. Não há como argumentar com o medo, apenas o desprezar por tudo que faz para boicotar seu caminho. Despreze.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Há um momento em que as intenções precisam ser colocadas à prova, para verificar se são boas mesmo ou se precisam ser lapidadas com sabedoria, já que seriam impraticáveis. Este é o melhor momento para fazer isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Além do charme que você tem disponível para convencer as pessoas a fazer o que seja do seu interesse, é importante ter em mente os próximos passos, que consistem em o que você dará em troca pelo que receber.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Importante não é apenas assegurar que seus interesses sejam protegidos, mas o que fazer, depois, com eles assegurados. Essa é a parte importante, o real destino, o objetivo que há de ser claro em sua mente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

É sempre muito importante ter cuidado para não confundir o destino com o caminho, porque o primeiro há de ser a estrela que oriente você enquanto trilha o caminho. Sem essa estrela, o caminho se torna um labirinto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Proteja suas certezas inefáveis, as mantendo em segredo, porque se você as compartilhar, essas serão questionadas e criticadas, já que pareceriam idealistas demais para serem críveis. Continue em frente, aposte em si.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Quando você está em boa companhia, mesmo passando por dificuldades, seu caminho é enriquecido. Quando você está em má companhia, mesmo tendo recursos infindáveis, seu caminho será empobrecido.