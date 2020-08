Romário lançará canal no YouTube em novembro

CB Correio Braziliense

Romário: ídolo do futebol, senador pelo Rio de Janeiro e, agora, youtuber - (foto: Canal do Romário/Divulgação)

O senador e ex-jogador de futebol Romário pretende lançar o próprio canal no YouTube, com estreia prevista para novembro. O canal terá quadros voltados para a memória do futebol, dicas de atividades físicas e alimentação, desafios com futebolistas e mostrará também um pouco da vida particular do ídolo.

De acordo com material enviado à imprensa, personalidades do esporte como a campeã mundial de futevôlei Natália Guitler, a ex-árbitra Fernanda Colombo, Djalminha, Alex Dias, Edmundo e Rafinha, do Flamengo, gravaram com o baixinho, como Romário é conhecido, e há grandes nomes da cultura, política e entretenimento agendados.

O canal é idealizado pela Trama B e tem produção executiva de Manne Callado, que divide direção e roteiro com Pedro Salomão. A equipe técnica conta com a parceria das produtoras Dunas Filmes e Girassol.