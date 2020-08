'Totalmente demais': Sofia acusa Lili e Rafael de traição nesta quarta-feira (26/8)

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (26/8), em Totalmente Demais, Sofia acusa Lili e Rafael de traição. Ela sai de casa, deixando Lili e Germano aflitos. Sofia aparece na boate e tenta beijar Rafael. Confira o resumo das novelas.



*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição



Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda. Roney tem uma ideia para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance a Tina. Ellen termina sua prova, e Bóris e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.



Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar seu cargo. Wolfgang conta a Egídio todos os crimes de Greta e ela é presa. Anna tem um pesadelo com Thomas. Diara volta para casa. Cosette elogia Licurgo, e Germana se enfurece. Sebastião invade a escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando que voltará a ser livre. Chalaça cobra de Sebastião as dívidas que tem com o governo. Germana flagra Cosette agarrando Licurgo e se vinga da atriz durante o espetáculo. Anna tem um mau pressentimento e Piatã se preocupa. Thomas deixa a igreja e se apressa para voltar à cidade.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Sofia acusa Lili e Rafael de traição. Arthur comenta com Eliza que desconfia de que haja um romance entre Hugo e Gilda. Carolina não gosta de saber que Arthur acompanhará Eliza ao Uruguai. Sofia sai de casa, deixando Lili e Germano aflitos. Sofia aparece na boate e tenta beijar Rafael. Jonatas avista Jacaré e segue o bandido. Sofia inventa para os pais que Rafael a destratou.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Tereza Cristina confidencia a Pereirinha que guarda dinheiro em casa para o caso de precisar fugir. Ferdinand pensa em como provar os crimes de Tereza Cristina. Quinzé flagra Griselda e Guaracy se beijando. Paulo lembra de quando cuidou de Vitória. Celeste descobre que Solange não dormiu em casa e avisa a Baltazar. Daniel pede Solange em casamento. Danielle recebe uma intimação para apresentar sua defesa no Conselho Regional de Medicina. Teodora passal mal ao acordar. Quinzé descobre o segredo de Fabrícia. Guaracy procura Esther.

Chiquititas



Classificação indicativa livre



Ernestina estranha Bia, Pata e Rafa parados na porta do banheiro. Mili, Ana e Tati escondem a mascote no box. Ao ver o local todo bagunçado, Ernestina pensa que as crianças estavam escondendo apenas a bagunça do banheiro. Binho e Vivi avisam aos amigos que Carmen chegou. Ana esconde a cachorra Pipoca no meio de seus bichos de pelúcia e descem para a reunião com Carmen na sala. O que eles não percebem é que esqueceram a porta aberta. A megera diz que um casal de franceses irá visitar o orfanato com a intenção de adotar um deles. A nova diretora diz que irá começar a prepará-los para terem bons modos. Na sala, a diretora dá aula de francês para os órfãos. No quarto das meninas, Pipoca explora o lugar e sai pela porta que ficou aberta. Mili vê Pipoca e tenta se levantar, mas Carmen não permite. Carol leva para a sala os lanches que Chico preparou e Mili entrega para a moça um bilhete. A ajudante vai para o pátio e lê o papel que diz: “Tem uma cachorrinha perdida no orfanato, esconde ela rápido”. Surpresa, Carol não acredita que as crianças estejam escondendo uma cachorra e sai para procurar o animal. Chico dá a Carol um cesto para fazer de cama para Pipoca e a colocam no pátio. Carmen chama Carol e pede que ela ajude a organizar a próxima atividade das crianças que será no pátio. Sem saber o que fazer, a funcionária diz que o lugar está sujo e que não tem condições dos órfãos irem pra lá. Carmen começa a dar aulas de exercícios físicos. Mili diz a Bia que Carol precisa conseguir tirar Pipoca do local, pois se Carmen a ver vai ficar furiosa. Carmen propõe as crianças a fazer meditação. Carol consegue pegar Pipoca sem que a vilã perceba. Com Pipoca escondida em sua blusa, Carol corre para dentro do orfanato para arrumar um novo lugar. Na cozinha, a ajudante conta a Chico que eles precisam arrumar um novo esconderijo. Durante a aula de meditação, Rafa dorme e Carmen se irrita. A megera vai acordá-lo e sem perceber pisa no cocô da cachorra. A nova diretora começa a sentir um cheiro ruim e ao olhar o seu sapato fica furiosa. A nova diretora grita por Carol e Chico e os dois na cozinha temem o que a megera quer. A ajudante pede para o cozinheiro ir na frente, pois ela irá tentar esconder Pipoca na parte de cima do orfanato. Ao tentar sair da cozinha, Carol se depara com Ernestina que ao ver Pipoca questiona sobre o filhote. A megera pergunta de Carol e eles dizem que a funcionária foi checar a limpeza dos quartos e dos banheiros. Carmen revela a todos que tem alergia aos pelos felinos e caninos e que seu nariz esta coçando muito. Carmen cancela a aula e as crianças comemoram. Os pequeninos correm para o quarto das meninas à procura de Pipoca. Carol entra no lugar e exige explicações das crianças. As chiquititas pedem para a funcionária não contar nada. Carol promete guardar segredo. Anoitece e as meninas se preocupam, pois Pipoca não para de chorar. Ernestina fica preocupada com a situação. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen está com muita alergia e Valentina busca os medicamentos para que a vilã melhore. No dia seguinte, as crianças se preocupam com Pipoca e de Carmen a colocá-la para fora do orfanato.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





O advogado informa Josefina que Gonçalo suspendeu a ação de divórcio devido a seu problema de saúde. Arieli pergunta a Augusto de quem é o corpo estampado nos rótulos e ele afirma ser dela. Arieli sobe na árvore onde está o coração com os nomes de Roberta e Rafael. Augusto lê em voz alta mas não associa Roberta com a moça que Rafael chamava de "A Bonita". Jerônimo pede Renata em casamento. Ela aceita e eles decidem viver na fazenda. Para se certificar de que não é uma mulher interesseira, Jerônimo diz a ela que está falido. Renata não se abala ao saber de sua situação econômica, diz que o ama e iria com ele até o fim do mundo. Augusto se irrita com a volta de Jerônimo porque percebe que está cada vez mais distante a possibilidade de ser o novo dono da fazenda. Renata comunica à família que vai se casar e Gonçalo é o único que a apóia. Roberta se surpreende ao saber que Rafael era irmão de Jerônimo e que está morto. Roberta fica muito surpresa com a notícia e está disposta a ir até a fazenda para dizer a Jerônimo que está esperando um filho de Rafael. Josefina mente descaradamente e faz a filha mudar de ideia. Roberta se incomoda ao saber que a irmã irá viver na fazenda que Rafael comprou para ela. Gonçalo quer que a filha tenha um casamento dos sonhos, mas Jerônimo não concorda por que está convencido que Renata não merece.



Regina decide se casar com Antônimo para fugir de seus sentimentos em relação a Gonçalo.





Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





Os cúmplices fazem as malas para viajar para o grande show, que farão para arrecadar dinheiro para ajudar a gravadora a se recuperar. Isabela fica sabendo que Téo está triste e anuncia para a C1R que não irá mais viajar com a banda e nem participar do evento.



O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos





Rosário pede a Montse que vá até sua casa e lá Laurinho conta que no dia do casamento conheceu uma menina chamada Vitória que afirmou que seu tio se chama Alessandro e que moram na Argentina. Montse se surpreende com a possibilidade de Alessandro estar vivo e critica José Luis por ter pedido a seu filho que não lhe contasse nada. Graziela procura Macário e pergunta por que nunca lhe disse que sua filha estava viva e que pode ser Fabíola. Maria procura Ezequiel e Carlota pergunta o que ela quer com seu marido. Ela ameaça contar o que houve entre eles e deixa Ezequiel furioso. Maria diz que só quer de volta o testamento do pai de Alessandro.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Stefano diz que Felipe precisa virar um exemplo para os rebeldes. Gideon e Oziel conversam com as esposas. Chico e Celeste se beijam novamente. Isabela pede para Greta lhe dar aulas de luta. André pergunta qual o plano de Ricardo. Guido tenta prestar atenção na conversa de Jonas e Zoe. Alan avisa à Débora sobre a ida à Nova Iorque. Greta aceita dar aula para Isabela. Jonas desconfia de Guido. Ricardo orienta André. Chico pede Celeste em casamento. Débora se anima com a aula de Greta. Celeste aceita o pedido de Chico. Isabela encara Greta e apanha durante a aula. Tiatira chega ao acampamento do deserto, mas acaba morrendo nos braços de Hanna. Talita diz que Estela precisa seguir a vida. Tiatira é velada. Guido observa os rebeldes e se lembra da conversa que teve com André. Ricardo provoca seu funcionário e agarra Ariela. Natália flagra Guido tentando fazer um telefonema. Ricardo planeja o sofrimento de Benjamin. Felipe conhece Silas na prisão. Benjamin elogia os conhecimentos de Brenda. Eles conseguem estabelecer comunicação com Melina.