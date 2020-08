Nova série documental da Globoplay vai ser sobre a cantora Lexa

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

A partir de outubro, a cantora Lexa começa a gravar um documentário com detalhes da vida e carreira. Essa é mais uma produção da Globoplay, que já fez algo semelhante com Marília Mendonça e Sandy & Junior. Na manhã desta terça-feira (25/8), ela comemorou nas redes sociais a notícia.



De acordo com a Globoplay, a série vai ter a direção de Tico Fernandes, com a estreia prevista para 2021. Serão seis episódios que mostram desde o início da carreira de Lexa, quando a artista trabalhava em uma padaria, com todos os desafios e reviravoltas, até chegar à consagração musical com os hits “Sapequinha” e “Chama Ela”. E ela ainda vai revelar os projetos para o futuro.



O documentário é uma parceria entre o Multishow e Globoplay produzida por KondZilla e Ferrattry.



