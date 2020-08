Sessão da Tarde: 'Um senhor estagiário' passa nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

O longa é protagonizado por Robert de Niro e Anne Hathaway - (foto: Warner/Divulgacao)

Um programa de estágio para idosos é a oportunidade para um senhor e uma empresa de vislumbrarem novos horizontes. Mas uma amizade improvável é o melhor resultado em todo processo. Esta é a história de Um senhor estagiário, filme da Sessão da tarde nesta quarta-feira (26/8) na Rede Globo.

Ben é um viúvo de 70 anos que leva uma vida monótona, mas vê uma oportunidade de mudança com um programa de estagiários criada pela jovem Jules. O empreendimento é um site de vendas de roupas com apenas 18 meses, que está em franca ascensão e está contratando idosos para ter um entendimento maior desta faixa do mercado. O que eles não esperavam é que Jules e Ben se tornariam bons amigos.