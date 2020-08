Após 10 anos longe da TV, Ana Paula Arósio retorna em propaganda

Dd Diário de Pernambuco

Depois de 10 anos longe das telas, a atriz Ana Paula Arósio retornou aos holofotes em propaganda do banco Santander, vinculada nesta terça-feira (25/8), em rede nacional. A aparição foi recebida com bastante burburinho e o nome da artista chegou aos Trendig Topics do Twitter.

No vídeo, Arósio brinca brinca com seu afastamento e anuncia que voltou depois de tanto tempo. "Oi gente, voltei!" e encerra com "Bom, agora eu vou voltar porque me desacostumei da civilização." Atualmente morando na Inglaterra, o último trabalho da artista na TV foi na série Na forma da lei da TV Globo, em 2010.

2020 é um ano muito anormal mesmo.



Ana Paula Arosio? pic.twitter.com/Nx41iS9ZAi — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) August 25, 2020

De acordo com Flávio Ricco, do portal R7, Ana Paula foi escalada para estrelar a novela Insensato coração, em outubro de 2010. Porém, foi desligada do papel após faltar nas gravações. Logo depois disso, teve seu contrato rescindido pela emissora e passou os últimos anos em reclusão.



é isso que acontece quando vc evita o contato humano e só convive com cavalo: a pele fica plena e não envelhece um ano sequer.

Ana Paula Arósio e o novo conceito de skincare: paz pic.twitter.com/LqcANqCRDH — CatLô???? (@camitrent) August 25, 2020

Os brasileiros assistindo televisão e do nada vendo a Ana Paula Arósio depois de mais de 10 anos sumida



pic.twitter.com/BLS85P3qnI — cinema, aspirinas e muriçocas (@daniel_nasci7) August 26, 2020