Netflix libera teaser e data de estreia da série 'Bom dia, Verônica'

A atriz Camila Morgado integra o elenco da série - (foto: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (26/8), o teaser, cheio de suspense, da série original Bom dia, Verônica. A produção, que tem no elenco as atrizes Tainá Muller e Camila Morgado, também ganhou data de estreia: 1° de outubro.

A série é uma adaptação do livro homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes. O thriller ficcional acompanha uma policial determinada, decidida a usar toda habilidade investigativa para mergulhar em dois casos intrigantes e ajudar as vítimas a despertar contra a violência e a injustiça. A primeira, uma mulher enganada por um golpista na internet. A segunda, Janete (Camila Morgado), esposa de Brandão (Eduardo Moscovis), um serial killer inteligente e perigoso que leva uma vida aparentemente normal, mas que tem uma mente cruel capaz de aprisionar pessoas como pássaros em uma gaiola.



Confira o teaser de Bom dia, Verônica