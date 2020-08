Cartaz de 'Narciso de férias' traz foto da prisão de Caetano Veloso

CB Correio Braziliense

(foto: Uns Produções/Divulgação)

Próximo às primeiras exibições do longa-metragem documental Narciso de férias, foi revelado o cartaz oficial do filme, único representante do Brasil no Festival de Cinema de Veneza. O pôster é uma foto rara da prisão do artista brasileiro, principal foco da história do filme.

Com produção de Paula Lavigne e direção da dupla Ricardo Calil e Renato Terra, a produção revisita a história e a vivência de Caetano Veloso nos 54 dias que permaneceu preso durante a ditadura militar brasileira revelando detalhes íntimos.

A foto usada para o cartaz, parte do acervo do pesquisador Lucas Pedretti, foi tirada no início de 1969, meses após a prisão de Caetano 1968. A imagem foi feita pouco depois de militares cortarem os longos e característicos cachos do músico, essa é inclusive uma das histórias contadas do documentário. O cartaz tem design assinado por Claudia Warrak.