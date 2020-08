Casa Park e galeria Referência recebem artistas visuais em lives

CB Correio Braziliense

André Santangelo é o artista convidado para participar da live da Referência Galeria de Arte - (foto: Andre Santangelo/Divulgação)

Dois bate-papos on-line aquecerão os debates sobre artes visuais e design nesta quarta-feira (26/8), puxados por espaços e galerias brasilienses. Às 18h, a Referência Galeria de Arte receberá o artista visual André Santangelo e o curador, professor e artista Carlos Silva para mais uma edição da série Conversas Online. O bate-papo com o tema Conjunção de Planos se dará no Instagram, com espaço para perguntas e comentários do público.

No Instagram da CasaPark, às 20h, a diretora da Casa Cor Brasília, Eliane Martins, conversa com o designer Jader Almeida sobre o tema Reflexões sobre o novo morar, como parte do projeto de lives comemorativas de 20 anos do shopping.

Vale lembrar que, durante a pandemia, os dois espaços estão funcionando em horário especial. A CasaPark está aberta das 12h às 18h, de segunda a sábado, e domingo, facultativamente, das 12h às 21h. A Referência Galeria de Arte recebe visitas das 10h às 18h até esta semana, e até as 19h, a partir da próxima semana.