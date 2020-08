Emmy 2020: Veja as favoritas ao prêmio segundo as casas de apostas

CB Correio Braziliense

(foto: HBO e Amazon Prime Vídeo/Divulgação)

O site de apostas, que reúne as escolhas das principais casas de palpites, divulgou, nesta semana, as produções televisivas que aparecem entre as favoritas às estatuetas da 72ª edição do prêmio Emmy, que ocorrerá em 20 de setembro em formato virtual. De acordo com o portal, três produções aparecem à frente: The Marvelous Mrs. Maisel, na categoria de comédia; Succession, no drama; e Watchmen, no cenário das minisséries e telefilmes.

Succession aparece como favorita com 1.30 de chances. Já na categoria de melhor série de comédia, The Marvelous Mrs. Maisel é a preferida com probabilidade de 2.60. Para Watchmen, favorita na categoria melhor minissérie, a possibilidade é de 1.35.

As escolhas das casas de apostas se assemelham também com o que têm sido noticiado entre a crítica especializada. Além disso, as três obras estão entre as mais indicadas ao prêmio deste ano. A minissérie Watchmen foi lembrada em 26 categorias, entre elas melhor minissérie, melhor atriz e melhor ator, enquanto The Marvelous Mrs. Maisel teve 20 nomeações à edição de 2020 e Succession aparece em 18.