Feijoada com Samba do Clube do Choro volta com novo nome e formato

CB Correio Braziliense

O DJ Arkone Elerman assumirá a trilha musical do Samba Bossa, evento que substitui temporariamente a Feijoada com Samba - (foto: Arquivo Pessoal)

Realizada desde 2016 na área externa do Clube do Choro, e tendo as atividades interrompidas em março devido à pandemia, a Feijoada com Samba voltará às atividades neste sábado (29/8), a partir das 12h, temporariamente com novo nome e formato.

O novo evento, intitulado Samba Bossa, operará com metade da capacidade de público do local e com uma equipe treinada de acordo com os novos protocolos sanitários. No lugar da banda base residente, que recebia cantores convidados no formato anterior, o DJ Arkone Elerman ampliará a variedade de ritmos que animam o evento.

“Vai ter samba, bossa, MPB. De Tim Maia a Arlindo Cruz, de Novos Baianos a Beth Carvalho, de Jorge Benjor a Zeca Pagodinho. Vamos fazer uma coisa bem brasileira, bem dançante”, antecipa Marília Mota, produtora do evento.