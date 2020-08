Codiretor de 'Black is king' dirigirá versão do 'A cor púrpura'

CB Correio Braziliense

(foto: Instagram @Blitzambassador/Reprodução)

O cineasta ganês Blitz Bazawule, codiretor do álbum visual Black is king de Beyoncé, foi convidado para trabalhar em um novo projeto: a direção do musical de A cor púrpura para a Warner. A produção será adaptada pelo roteirista Marcus Gardley, com base na versão do musical da Broadway de 2005.

A cor púrpura é a história do livro homônimo de Alice Walker, em que a autora detalha a vida das famílias afro-americanas na Geórgia, durante o século 20. A obra teve uma primeira adaptação para o cinema sob o comando de Steven Spielberg, em 1985. Já a versão musical da Broadway é de 2005 e foi produzida pela apresentadora Oprah Winfrey, sendo indicado a 11 prêmios Tony.

O novo projeto também conta com o trabalho de produção de Oprah Winfrey e Steven Spielberg, além de Scott Sanders e Quincy Jones. O grupo de produtores se impressionou com o trabalho do cineasta Blitz, especialmente em O enterro de Kojo, da Netflix, e por esse motivo o convidaram para para assumir a direção.

Ao portal Deadline, Oprah teceu elogios ao trabalho do diretor. “Nós ficamos todos admirados pela visão única de Blitz como diretor e estamos ansiosos para ver como ele dará vida a próxima evolução desta adorável história”, disse a apresentadora.

Em 2019, o musical A cor púrpura também chegou aos palcos brasileiros sob a direção geral de Tadeu Aguiar e direção musical de Tony Lucchesi. No elenco, o espetáculo trazia nomes de destaque do teatro musical brasileiro como Letícia Soares, Sérgio Menezes, Lilian Valeska, Flávia Santana, Jorge Maia, entre outros.