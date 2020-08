'MC Lan emo': funkeiro anuncia parceria com Di Ferrero e Lucas Fresno

BY Bruna Yamaguti*

MC Lan e 'MC Lan emo': funkeiro compartilhou imagem antiga nas redes sociais - (foto: Reprodução)

“MC Lan novamente” e, para a surpresa do público, emo! O conhecido bordão do funkeiro, usado na maioria de suas músicas, dessa vez vem acompanhado de uma novidade inusitada. Famoso por seus hits de cunho sexual como Rabetão e Xanaína, MC Lan anunciou nesta quarta-feira (26/8), em entrevista para o portal UOL, que está trabalhando na produção de uma música em parceria com os cantores Di Ferrero, ex-NX Zero, e Lucas Silveira, vocalista da Fresno.

A ideia do feat surgiu após um comentário do funkeiro na foto de Lucas Silveira viralizar na internet. Nele, Lan responde algumas pessoas surpresas com o seu gosto musical, e completa falando sobre várias bandas do gênero emo, das quais se considera fã.

Acostumados com o estilo despojado e funkeiro do artista, os internautas se surpreenderam e comentaram bastante sobre a suposta personalidade ‘escondida’ de MC Lan:

“Ninguém imagina que o Lan gosta de ouvir rock, assistir Stanley Kubrick, ver filme do Chaplin, ler sobre a história dos budas”, explicou o funkeiro ao UOL. “O Lan que cantava música de cunho sexual e é comédia ainda existe, mas também existe o Lan sério.”

O artista, que está preparando um novo disco chamado Bipolar, reforçou ainda sua característica de múltiplas facetas: “Eu sou muito camaleão. Com 13 anos cantava rap, com 14 era emo e roqueiro, com 15 eu queria ser do crime... Mas foi muito válido essa época emo e rock porque é uma das que uso de referência até hoje para fazer música”, conta.

Após estourar em 2017, MC Lan é considerado hoje um dos principais representantes do funk ousadia, subgênero do funk carioca caracterizado pelas letras humorísticas com conotação sexual. Recentemente, o cantor teve sua voz escutada no mundo inteiro com o hit Rave de favela, em parceria com Anitta. Na próxima sexta-feira (28/8), o público poderá escutar I’m freak, lançamento do paulista com o rapper norte-americano Desiigner.

A música com Di Ferrero e Lucas Silveira ainda não tem um nome definido, mas foi apelidada de Black emo e deve ser gravada já na próxima semana. “Eu não tenho vergonha de ter sido emo um dia. É arte, só dá orgulho. É um estilo de vida”, completa o funkeiro.

