Just Dance 2021 terá sucessos de Dua Lipa, Lizzo e Billie Eilish

CB Correio Braziliense

(foto: Just Dance 2021/Reprodução)

O jogo Just Dance 2021 foi anunciado oficialmente pela Ubisoft nesta quarta-feira (26/8). A nova edição do game de dança conta com um catálogo de 40 músicas, entre elas estão sucessos de Dua Lipa, Lizzo, Billie Eilish, Shawn Mendes e TWICE.

No trailer de divulgação, a empresa mostra uma prévia das novas coreografias. O jogo será lançado em 12 de novembro para PS4, Xbox One, Switch e Stadia, além de ficar disponível para PS5 e Xbox Series X , quando os consoles chegam às lojas.

Recentemente, foi revelado também que o jogo será adaptado e ganhará um filme. A Screen Gems comprou os direitos de adaptação do projeto. Ainda não há muitas informações sobre a trama, mas Will Gluck (de A mentira) já foi confirmado como produtor.

Confira as novas músicas do Just Dance 2021

Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Dance monkey – Tones And I

Que tire pa lante – Daddy Yankee

Don’t start now – Dua Lipa

Temperature – Sean Paul

Feel special – TWICE

Juice – Lizzo

All the good girls go to hell – Billie Eilish

In the navy – The Sunlight Shakers

Zenit – ONUKA

Heat seeker – DREAMERS