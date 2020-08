Bruna Marquezine e Manu Gavassi apresentarão MTV Miaw 2020

CB Correio Braziliense

Bruna Marquezine e Manu Gavassi celebram amizade como coapresentadoras do MTV Miaw - (foto: MTV/Divulgação)

A MTV anunciou, nesta quarta-feira (26/8), que a atriz Bruna Marquezine e a cantora e compositora Manu Gavassi serão as apresentadoras do prêmio MTV Miaw deste ano. É a primeira vez que as melhores amigas trabalham juntas na frente das câmeras.

"Apresentar um prêmio com a Manu vai ser divertidíssimo, uma experiência única, até porque nós nunca trabalhamos juntas. Então, desde o início, vimos essa oportunidade como uma forma de selar essa amizade levando ela para o meio artístico, criando bastante, tendo mil ideias e estudando todas as premiações que já existiram na MTV", diz, em comunicado à imprensa, Bruna Marquezine, que no ano passado foi vencedora da categoria Ícone Miaw.

Este ano, é Manu quem concorre na mesma categoria vencida pela amiga no ano anterior, além de concorrer ao prêmio de Clipão da P#rr@ pelo clipe de Áudio de desculpas. “Eu nunca me imaginei à frente de uma premiação, realmente vai ser incrível! Bruna e eu ainda não nos vimos...", comenta a artista, no mesmo comunicado. "Além de apresentadora, estou concorrendo em duas categorias, então não pode faltar Bruvassi, música e eu saindo de lá com prêmio para casa", brinca.

É a primeira vez que o prêmio será transmitido com entradas ao vivo pela tevê, e, devido à pandemia, terá formato adequado aos novos protocolos sanitários. A programação do prêmio será anunciada em breve, mas as votações já estão abertas pelo site do evento ou pelo Twitter. Ludmilla, Emicida, Anitta e Luísa Sonza lideram a lista de indicados concorrendo em cinco categorias, cada.