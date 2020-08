'Fina Estampa': Griselda tranca Tereza Cristina, Ferdinand e os ratos na sauna nesta quinta (27/8)

CB Correio Braziliense

Nesta quinta-feira (27/8), em Fina Estampa, Griselda trancará Tereza Cristina, Ferdinand e os rato na sauna. Confira o resumo das novelas.

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos





Lica conta para Clara sobre seus sentimentos por Bóris. Ellen conversa com Tina e Anderson sobre a prova. Tato agradece o apoio de Keyla, e K2 se incomoda. Anderson se irrita com a aproximação entre Max e Tina. MB anuncia a Lica que ele e Felipe compuseram uma música em sua homenagem. K1 sente ciúmes da música de MB para Lica. A Balada Cultural é um sucesso. Benê tem uma crise de ansiedade, mas enfrenta seus medos para se apresentar ao lado de Guto.



Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos





Elvira substitui Cosette no espetáculo. Elvira fica paralisada ao entrar no palco. Diara se emociona ao ver que Wolfgang está consciente. Elvira consegue atuar no espetáculo. O tempo passa e Elvira anuncia que vai partir em turnê com a companhia de teatro. Lurdes e Dalva se encantam pelo novo mordomo e seu irmão gêmeo. Pedro confisca os bens de Sebastião. Diara e Matias são anistiados por Dom Pedro. Sebastião tem seus móveis confiscados Peter e Amália se casam. Leopoldina e Pedro trocam declarações de amor. Thomas força Joaquim a escolher entre a vida de Anna e a de Dom Pedro.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Lili pede a Rafael que se afaste de sua família. Sofia manda a foto do cofre da casa dos pais para Jacaré. Jeniffer incentiva Janaína a se envolver com Wesley. Sofia diz a Germano que deseja conhecer Eliza. Rafael alerta Lili de que Sofia está enganando a família. Pietro pede a Carolina para acompanhá-la à clínica de fertilização. Jacira ofende Wesley e proíbe a filha de namorá-lo. Natasha avisa a Arthur que levará Jojô para morar em Miami com ela e o marido. Sofia provoca um acidente com Eliza.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Quinzé revela o segredo de Fabrícia para Griselda e Gigante. Solange é convidada para participar de programas de TV. Guaracy conta para Esther que passou a noite com Griselda. Paulo impede o assédio da imprensa a Esther e Vitória. Ellen, Vanessa e Patrícia seguem o plano de Antenor e forjam um vídeo sobre Alexandre. Passam-se duas semanas. Griselda coordena a arrumação de sua mansão para o casamento de Amália. Juan Guilherme descobre que Chiara está mesmo doente. Ao saber que permanecerá com a guarda de Pedro Jorge, Celina avisa a seu advogado que não deixará Danielle ver seu neto. Griselda tranca Tereza Cristina, Ferdinand e os ratos na sauna.

Chiquititas



Classificação indicativa livre





Maria Cecília diz para a mãe, Eduarda, que conversou bastante com Tomás Ferraz sobre as famílias. Eduarda pede pra agendar um jantar pra esta mesma noite com o cantor português. Ernestina avisa as Chiquititas que Carmen não poderá ir ao orfanato. As crianças comemoram, pois isso significa que a mascote Pipoca ficará mais um dia a salvo no local. No Café Boutique, Tobias diz pra Clarita que irá jantar com Maria Cecília pra enfim se apresentar como Tomás Ferraz para Eduarda. Clarita discute com Beto, pois ele não mudou o status do FriendBook (rede social) dele para namorando, assim como ela fez. Carol explica pras meninas que provavelmente Carmen não aceitará a mascote no orfanato. Na mansão dos Almeida Campos, Junior estranha a grave reação alérgica da tia Carmen. A vilã diz que é alergia a animais e Junior acha estranho, pois eles não possuem nenhum mascote na residência. Chico prepara uma surpresa para todas as Chiquititas. Aproveitando que Carmen não foi ao local, o cozinheiro faz um imenso banquete no pátio do orfanato. Com máscara cirúrgica no rosto, Carmen aparece de surpresa. A diretora repreende a bagunça no pátio da escola: “É só eu faltar um dia que isso aqui vira uma pocilga. Ninguém cumpre cronograma e um faz o que bem entende”. A cachorra aparece e Carmen briga com todos e diz que quer o animal fora do orfanato. Ana e Tati percebem que a porta está aberta e saem pra tentar salvar a Pipoca. Os adultos saem pra procurar na rua, mas não encontram as duas. Vivi chora de preocupação com a irmã Tati. As meninas saem com Chico e os meninos com a Carol para mais uma busca nas ruas. Tati e Ana decidem ir até o Café Boutique, mas não sabem o caminho e acabam pegando o primeiro ônibus que veem. Carol acaba visualizando as duas. Todas as crianças se juntam e de van decidem ir atrás do ônibus. Chico e Carol voltam ao orfanato com os pequeninos. Junior também vai ao local dizer que já comunicou a policia. Carmen se preocupa com o que vão dizer sobre a gestão dela. Anoitece e Ana e Tati estão com fome. As duas vão até uma padaria, mas sem dinheiro não conseguem comprar pão.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Augusto quer que Álvaro lhe venda parte de sua terras que fazem divisa com "A Bonita". Renata fica intrigada quando Regina comenta que gostaria muito que ela e Jerônimo tivessem se perdoado. O médico diz a Gonçalo que Josefina tem um tumor maligno inoperável. Quando Renata comenta com Jerônimo que Regina a inquieta e tem a sensação de que sempre fez parte de sua vida, ele diz que com ela acontece o mesmo. Augusto ameaça contar a Jerônimo que Álvaro operou seu irmão completamente bêbado caso ele se negue a vender suas terras. Roberta encontra Regina em um restaurante, lhe dá uma bofetada e a acusa de ter separado seus pais. Antônimo comenta com Gonçalo que em breve se casará com Regina. Honório revela a Constanza que tem uma filha e diz quem é ela. Gonçalo fica furioso ao saber que Roberta agrediu Regina e pede a ela que postergue a data de seu casamento. Josefina finge um desmaio e diz a Gonçalo que o médico já lhe contou que tem um tumor na cabeça.

Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





Vicente está triste, pois realmente o programador do aplicativo sumiu. Isabela conversa com Téo no vilarejo. Todos viajam para Goiânia, mas esquecem de Felipe sozinho na gravadora. Somente na recepção do hotel os cúmplices percebem que esqueceram Felipe.

O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos



.



Nádia e Montse conversam no jardim da casa de Pedro Medina. José Luis e Pedro conversam no escritório e Pedro, sarcástico, pergunta a José Luis se já contou para sua amada Montse que seu ex-marido está como um vegetal. Carlota se aproxima da porta do escritório para tentar ouvir a conversa entre Ezequiel e Maria pois ficou intrigada ao perceber o tom de ameaça com que falava com seu marido. Montse diz a José Luis que ficou muito emocionada ao reencontrar a amiga que acreditava morta e tinha a esperança de que Alessandro também pudesse ter sobrevivido, mas infelizmente não foi assim. Amélia fica surpresa quando fica sabendo que Graziela quer falar com ela, mesmo depois da discussão que tiveram. Graziela pergunta a Amélia se comentou com alguém sobre sua filhinha. Ela afirma que isso é um segredo e jamais o revelará.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Natália manda Guido soltar o celular. Melina atualiza Benjamin sobre as atitudes de Ricardo. Isabela se irrita com Débora. Guido diz que é inocente. Dudu e André aguardam notícias de Guido. Zoe pensa em fugir. Felipe conversa com Silas na prisão. Dudu segue para o apartamento de Zoe. Melina segue ajudando Benjamin e Melina. Guido é amarrado. No apartamento de Zoe, Bárbara despista Dudu. Benjamin descobre que Estela denunciou Felipe. Estela decide receber a marca. Bárbara consegue despistar Dudu. Chico vigia Guido durante a noite. Felipe se abre com Silas na prisão. Benjamin diz que precisa falar com Adriano. Estela vai até o hospital que era da família Aisen e se assusta ao ver Henrique no local. Natália flagra Guido tentando fugir. Estela fica surpresa ao ver que o ex-marido voltou.